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​​​​​​​3000 زائر في ختام الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية

10/30/2024 2:40:01 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت أعمال النسخة الأولى من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، بحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين والخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية على الصعيدين المحلي والدولي.
وحظي الملتقى بإشادة من مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، حيث ثمَّن رعاية خادم الحرمين الشريفين للملتقى، وأشاد في هذا السياق بما تضمنه من توقيع مذكرات تفاهم ومناقشات ستسهم في فتح آفاق جديدة وفرص مستقبلية لاستدامة التنمية الاجتماعية: بما يعزز جهود المملكة وما حققته من إنجازات وقفزات في هذا المجال.
من جهته، أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن إشادة مجلس الوزراء‬ برعاية خادم الحرمين الشريفين‬ لأحداث الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024‬، تجسد اهتمام المملكة البالغ بمجال المسؤولية الاجتماعية، من خلال دعم الابتكار، والحوار وصولًا إلى الريادة فيه؛ بفضل رؤية المملكة 2030‬، حيث تحققت شراكات مثمرة، تفتح آفاقًا جديدة وتتيح الفرص، لمستقبل مشرق يعزز جهودنا في بناء مجتمع مستدام.
وفي ختام الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، دعا مدير عام الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور مبارك بن محمد البقمي جميع حضور الملتقى إلى مواصلة الحوار والعمل معًا لرسم مستقبل مشترك قائم على العمل المستدام.
وصاحب الملتقى توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وخاصة، تعزيزًا لمبادرات المسؤولية الاجتماعية، كما شهد الملتقى حضور أكثر من 3000 زائر لأكثر من 40 جلسة حوارية متنوعة، ناقشت دور الجهات والشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية، وسلطت الضوء على إستراتيجيات تطوير المبادرات الاجتماعية والبيئية، كما شهد المعرض المصاحب الذي عرضت فيه الشركات جهودها وإنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية إقبالًا كثيفًا، حيث تفاعل المشاركون مع الحضور وتم تبادل التجارب بشكل مباشر.
يذكر أن الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية يأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ويعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا. كما تُظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية، حيث احتلت المرتبة الـ16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

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