الاعيان يؤدون اليمين الدستورية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أدى أعضاء مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، قسم اليمين الدستورية لبدء ممارسة مهامهم، في اجتماع برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.

ويتشكل المجلس الثلاثون منذ الأخذ بنظام المجلسين عام 1947 من 69 عضوا (نصف عدد مجلس النواب).

وبحسب المادة 80 من الدستور، يتعين على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يُقسم أمام مجلسه يميناً بأن يكون مخلصاً للملك والوطن وأن يحافظ على الدستور وأن يخدم الأمة ويقوم بالواجبات الموكولة إليه حق القيام.

وأعرب الفايز عن شكره وامتنانه لجلالة الملك عبدالله الثاني على ثقته السامية، وهي ثقة ملكية نعتز بها وتحملنا في مجلس الأعيان مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل بكل جهد مخلص لرفعة الوطن، مستنيرين برؤية جلالة الملك الحكيمة وتوجيهاته من اجل اردن قادر على مواجهة التحديات ، ومواصلة مسيرة البناء في مختلف المجالات.

وقال "كلنا فخر واعتزاز بمليكنا المفدى، وهو يقود سفينة الوطن بحكمة واقتدار، وسط هذه الصراعات والفوضى من حولنا، لتبقى راية الوطن خفاقة شامخة، وليبقى الأردن حراً كريماً سيدا، تتواصل فيه الإنجازات الممتدة لأكثر من مئة عام، على مختلف الصعد وفي كافة الميادين"، مؤكدا ان الأردن استطاع بفضل حكمة وشجاعة قيادته، ووعي أبنائه ومنعة أجهزته الأمنية وقواته المسلحة ومؤسساته الراسخة، الحفاظ على امن الوطن واستقراره والسير نحو المستقبل بخطى ثابتة.

وعرض الفايز للأوضاع الراهنة في المنطقة، والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه الأردن، مشددا على قوة الأردن ومنعته وقدرته على مواجهة التحديات والأخطار، بفضل تماسك جبهته الداخلية، والتصدي لكل محاولات النيل من وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي، داعيا أعضاء المجلس إلى تعزيز التواصل مع مختلف مكونات المجتمع، من أجل ترسيخ قيم الانتماء للوطن، والولاء لقيادتنا الهاشمية المظفرة.

وأضاف ان جلالة الملك يقود اليوم مسيرة الإصلاح الشامل، بأبعاده السياسية والاقتصادية والإدارية، من اجل تعزيز العمل البرلماني، والنهوض بدور الأحزاب السياسية، والوصول الى الحكومات البرلمانية البرامجية، ومن اجل تجاوز التحديات الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتقديم افضل الخدمات لهم بمختلف القطاعات، كما ان جلالته يؤكد على ان مسيرة الاصلاح مستمرة ولا عودة عنها، ولن توقفها التحديات المحيطة بالاردن وما يعصف بدول الاقليم من صراعات امنية وعسكرية.

وبخصوص الاوضاع الراهنة قال الفايز ، ان جلالة الملك ما زال مسكونا بالقضايا العربية العادلة يدافع عنها بكل قوة، وما زال جلالته يبذل كل جهد ممكن، من اجل عودة الامن والاستقرار لمنطقتنا، كما ان القضية الفلسطينية وحق شعبها في الحرية والحياة، كانت على الدوام في مقدمة اولويات جلالته، وصوت جلالته هو الاقوى دفاعا عن القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، وعن حق الشعب الفلسطيني، في اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف، مبينا ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، عملت على حمايتها واعمارها وصيانتها ومنع تهويدها.

وبين ان جلالة الملك لا يدخر اليوم ، اي جهد من اجل وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة، فجهود جلالته ومساعيه المتواصلة ما زالت تلفت انظار العالم وهو يعمل بقوة، من اجل وقف جرائم الحرب ومجازر الابادة التي ترتكبها اسرائيل في غزة، كما ان جهود جلالته لم تتوقف ايضا من اجل رفع الحصار البشع المفروض على الشعب الفلسطيني في القطاع.

وبين الفايز ان العالم لن ينسى ان جلالته هو القائد الوحيد في العالم، الذي خاطر بحياته وقام بايصال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، من خلال انزال المساعدات الانسانية والاغاثية لهم بيديه الطاهرتين، من على طائرات سلاح الجو الملكي، التي تنقل المساعدات يوميا الى الاهل في القطاع، متحديا جلالته خطورة الاوضاع.

وكان أمين عام مجلس الاعيان علي الزيود، تلا في بداية الاجتماع نص الإرادات الملكية السامية المتضمنة: حلّ مجلس الأعيان، وتشكيله، وتعيين رئيسه اعتبارا من 24 من الشهر الجاري.