هيومن رايتس ووتش: الهجمات الإسرائيلية على المُسعفين جرائم حرب مفترضة

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، إن هجمات الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر على كوادر طبية ومرافق صحية في لبنان تنطوي على جرائم حرب مفترضة.
وأضافت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها وثّقت ثلاث هجمات، قصف خلالها الجيش الإسرائيلي بشكل غير مشروع طواقم ووسائل نقل ومنشآت طبية.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل الى وقف الهجمات غير القانونية على الطواقم والمنشآت الصحية فورا، كما دعت حلفاء إسرائيل الى تعليق نقل الأسلحة إليها نظرا إلى الخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة.
وأشارت الى ضرورة أن تفتح "الأمم المتحدة" تحقيقا دوليا فورا، بدعم من الدول الأعضاء، تحقيقا دوليا في الأعمال القتالية الأخيرة، وضمان إرسال فريق للتحقيق فورا وجمع المعلومات واستخلاص النتائج المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي ورفع توصيات للمحاسبة.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإن العدوان الإسرائيلي أدى الى استشهاد 163 عاملا في القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان خلال العام الأخير، وأصابت بأضرار 158 سيارة إسعاف و55 مستشفى، وذلك حتى 25 تشرين الأول /أكتوبر الجاري.
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