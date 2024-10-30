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هيومن رايتس ووتش: الهجمات الإسرائيلية على المُسعفين جرائم حرب مفترضة

10/30/2024 7:12:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، إن هجمات الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر على كوادر طبية ومرافق صحية في لبنان تنطوي على جرائم حرب مفترضة.

وأضافت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها وثّقت ثلاث هجمات، قصف خلالها الجيش الإسرائيلي بشكل غير مشروع طواقم ووسائل نقل ومنشآت طبية.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل الى وقف الهجمات غير القانونية على الطواقم والمنشآت الصحية فورا، كما دعت حلفاء إسرائيل الى تعليق نقل الأسلحة إليها نظرا إلى الخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة.

وأشارت الى ضرورة أن تفتح "الأمم المتحدة" تحقيقا دوليا فورا، بدعم من الدول الأعضاء، تحقيقا دوليا في الأعمال القتالية الأخيرة، وضمان إرسال فريق للتحقيق فورا وجمع المعلومات واستخلاص النتائج المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي ورفع توصيات للمحاسبة.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإن العدوان الإسرائيلي أدى الى استشهاد 163 عاملا في القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان خلال العام الأخير، وأصابت بأضرار 158 سيارة إسعاف و55 مستشفى، وذلك حتى 25 تشرين الأول /أكتوبر الجاري.

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