مستعمرون يحيطون منزلا بالأسلاك الشائكة شمال غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
أريحا / PNN - أحاط مستعمرون، اليوم الأربعاء، منزلا في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا، بالأسلاك الشائكة.
وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستعمرين نصبوا أسلاكا شائكة حول منزل عائلة المواطن سليمان موسى كعابنة في تجمع عرب المليحات، في تحدٍ سافر للمواطنين وانتهاك لأبسط حقوقهم الإنسانية.
ولفت إلى أن المنزل مكون من الطوب والزينكو ويضم 7 أفراد بمن فيهم زوجته وأطفاله، الذين عبروا عن خوفهم أثناء خروجهم ودخولهم إلى مسكنهم.
وأشار إلى أن المواطن كعابنة يعاني إصابة في قدمه تعيقه عن الحركة.
MENAFN30102024000205011050ID1108833097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.