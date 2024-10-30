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مستعمرون يحيطون منزلا بالأسلاك الشائكة شمال غرب أريحا

10/30/2024 7:12:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN - أحاط مستعمرون، اليوم الأربعاء، منزلا في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا، بالأسلاك الشائكة.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستعمرين نصبوا أسلاكا شائكة حول منزل عائلة المواطن سليمان موسى كعابنة في تجمع عرب المليحات، في تحدٍ سافر للمواطنين وانتهاك لأبسط حقوقهم الإنسانية.

ولفت إلى أن المنزل مكون من الطوب والزينكو ويضم 7 أفراد بمن فيهم زوجته وأطفاله، الذين عبروا عن خوفهم أثناء خروجهم ودخولهم إلى مسكنهم.

وأشار إلى أن المواطن كعابنة يعاني إصابة في قدمه تعيقه عن الحركة.

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