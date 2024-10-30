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إعلام عبري: قصف“حزب الله” قطع الكهرباء عن مواقع للجيش الإسرائيلي

10/30/2024 7:12:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - كشفت قناة عبرية، الأربعاء، أن قصف“حزب الله” قطع خطوط الكهرباء عن مواقع للجيش الإسرائيلي قرب حدود لبنان.
وقالت القناة“12”:“خلال الحرب، تعرضت خطوط الجهد العالي التي تزود مواقع الجيش على الحدود، بالكهرباء لأضرار بالغة نتيجة إطلاق النار من لبنان”.
وتابعت:“قام عشرات من موظفي شركة الكهرباء، بالتعاون مع الجيش، بالعمل خلال الليل في الشمال (قرب حدود لبنان) في عملية واسعة النطاق ومعقدة لإعادة ربط مواقع الجيش الإسرائيلي بشبكة الكهرباء”.
ولم تحدد القناة تاريخ قطع خطوط الكهرباء ولا ما إذا كان قد تم بالفعل إعادة ربط مواقع الجيش بها، كما لم تصدر إفادة من الجيش حتى الساعة.
من جهة ثانية، أفادت القناة بأن طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان، فجر الأربعاء، سقطت في مدينة نهاريا (شمال إسرائيل) وأصابت مصنعا لتصنيع“مكونات طيران” دون أن تفصح عن اسمه.
وأضافت أن المسيّرة“تسببت بأضرار طفيفة في هيكل المنشأة الصناعية”، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار.

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