أطباء بلا حدود: الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الأونروا ستكون له عواقب كارثية

(MENAFN
- Palestine News Network
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باريس / PNN - قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن الحظر الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ستكون له عواقب كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، إذ يعتمد الملايين من الأشخاص على الوكالة للحصول على المساعدات الأساسية.
ودعت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء إلى ضرورة تدخل دولي فوري للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها والسماح بوصول المساعدات الأساسية والتحرك من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
واعتبرت المنظمة قرار إسرائيل بمثابة تقويض لفرص إبقاء المواطنين في غزة على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه سيؤثر أيضا بشدة في الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية.
بدوره، قال الأمين العام للمنظمة "كريستفور لوكيير" إن هذا القرار يأتي بعد حملة ضد المنظمة استمرت لفترة طويلة، محذرا من عواقب القرار التي ستؤثر على الأجيال القادمة.
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