أطباء بلا حدود: الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الأونروا ستكون له عواقب كارثية

MENAFN - Palestine News ) باريس / PNN - قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن الحظر الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ستكون له عواقب كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، إذ يعتمد الملايين من الأشخاص على الوكالة للحصول على المساعدات الأساسية.

ودعت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء إلى ضرورة تدخل دولي فوري للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها والسماح بوصول المساعدات الأساسية والتحرك من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبرت المنظمة قرار إسرائيل بمثابة تقويض لفرص إبقاء المواطنين في غزة على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه سيؤثر أيضا بشدة في الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية.

بدوره، قال الأمين العام للمنظمة "كريستفور لوكيير" إن هذا القرار يأتي بعد حملة ضد المنظمة استمرت لفترة طويلة، محذرا من عواقب القرار التي ستؤثر على الأجيال القادمة.