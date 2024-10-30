اليونيسيف: الحياة في غزة ستصبح شبه مستحيلة بدون الأونروا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
عمان _ /PNN قال مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن قرار الكنيست الإسرائيلية حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة.
وبحسب الموقع الرسمي لليونيسيف، أوضح أخصائي اتصالات الطوارئ لدى "اليونيسيف" جو إنجلش اليوم الأربعاء، أنه لا توجد منظمة أخرى قادرة على الوصول إلى الأطفال والعائلات المحتاجة، أو تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالطواقم الطبية، والمدارس بالمعملين.
ووصف إنجلش، الحياة في غزة بالصعبة للغاية، مؤكدا أنها ستصبح شبه مستحيلة إذا تم منع عمل الأونروا.
وحول قصف الاحتلال أمس مبنى سكنيا في مدينة "بيت لاهيا"، قال إنجلش، إن هذه الغارة تعد الواقع الذي يعيشه الأطفال والعائلات في غزة يوميا، مشيرا الى أن المواطنين في شمال غزة بحاجة ماسة للمساعدات المنقذة للحياة في ظل الحصار العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ نحو شهر.
MENAFN30102024000205011050ID1108833094
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.