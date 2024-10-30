العفو الدولية: قانون حظر الأونروا يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية

MENAFN - Palestine News ) جنيف/PNN- قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، إن قانون الكنيست الإسرائيلية بحظر عمل "الأونروا" غير معقول ويشكل اعتداءً صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا.

وأضافت في تصريح صادر عنها أمس الثلاثاء، تعقيبا على قرار الكنيست الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) داخل إسرائيل، "إن هذا القانون غير معقول ويشكل اعتداءً صريحًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ومن الواضح أن الهدف منه هو جعل عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة مستحيلًا عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها. إنه يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا".

ووصفت كالامار القانون بالمروع وغير الإنساني، وبأنه لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين، الذين تحملوا مصاعب لا يمكن تصورها، والذين أصبحت حاجتهم إلى الدعم العالمي أكبر من أي وقت مضى. ويجب على المجتمع الدولي أن يسارع إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، وأن يمارس أي نفوذ لديه على الحكومة الإسرائيلية لإلغائه.

وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن الأونروا لعبت دورا لا غنى عنه في تقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني في غزة، هُجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة مدبرة، ويواجهون خطر الإبادة الجماعية نتيجة لذلك؛ بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وبينت أن القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية.

وأشارت كالامار إلى أن الأونروا ظلت بمثابة شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل والضفة الغربية، وفي البلدان المجاورة، طوال 75 عاما منذ تأسيسها، وأنه لولا عمل الأونروا الدؤوب على مدى الأرباع الثلاثة الأخيرة من القرن، لكانت محنة الشعب الفلسطيني أشد قسوة.