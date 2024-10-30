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زكي يُطلع أمين سر وأعضاء إقليم فتح في تركيا على آخر التطورات

10/30/2024 7:12:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) إسطنبول / PNN - أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، أمين سر إقليم حركة فتح في تركيا أحمد أبو صالح وعددا من أعضاء الإقليم، وكوادر الحركة في إسطنبول، على مختلف التطورات وآخر المستجدات.

وتطرق زكي، إلى الأوضاع الحركية، والوحدة الوطنية، ومستقبل العملية السياسية، والحصار المالي، وتغول المستعمرين، والمؤامرة الكبرى بالترانسفير في غزة والضفة الغربية.

وأكد، أن حركة فتح قد قطعت شوطاً بتدبير أمورها على كل صعيد وأنها بصدد ترجمة القرارات الصادرة عن المجلسين الثوري والاستشاري واللجنة المركزية في 15/9/2024 بما يضمن ضمان استمرارية الحركة الريادي في هذه الظروف الغاية في الصعوبة والقسوة والتحدي.

وشدد زكي، على ضرورة وقف إطلاق النار وإغاثة شعبنا في قطاع غزة ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، ومتابعة الموقف الدولي المتغير جذرياً تجاه قضيتنا العادلة.

وأشار، إلى أن فتح ليست حركة التاريخ الفلسطيني الحديث، بل هي حركة المستقبل الفلسطيني.

MENAFN30102024000205011050ID1108833092

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