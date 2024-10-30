زكي يُطلع أمين سر وأعضاء إقليم فتح في تركيا على آخر التطورات

(MENAFN
- Palestine News Network
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إسطنبول / PNN - أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، أمين سر إقليم حركة فتح في تركيا أحمد أبو صالح وعددا من أعضاء الإقليم، وكوادر الحركة في إسطنبول، على مختلف التطورات وآخر المستجدات.
وتطرق زكي، إلى الأوضاع الحركية، والوحدة الوطنية، ومستقبل العملية السياسية، والحصار المالي، وتغول المستعمرين، والمؤامرة الكبرى بالترانسفير في غزة والضفة الغربية.
وأكد، أن حركة فتح قد قطعت شوطاً بتدبير أمورها على كل صعيد وأنها بصدد ترجمة القرارات الصادرة عن المجلسين الثوري والاستشاري واللجنة المركزية في 15/9/2024 بما يضمن ضمان استمرارية الحركة الريادي في هذه الظروف الغاية في الصعوبة والقسوة والتحدي.
وشدد زكي، على ضرورة وقف إطلاق النار وإغاثة شعبنا في قطاع غزة ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، ومتابعة الموقف الدولي المتغير جذرياً تجاه قضيتنا العادلة.
وأشار، إلى أن فتح ليست حركة التاريخ الفلسطيني الحديث، بل هي حركة المستقبل الفلسطيني.
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