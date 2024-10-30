الاحتلال يهدم مشتلا وغرفة زراعية في قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية _ /PNN
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشتلا وغرفة زراعية بالقرب من المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.
وأفاد مسؤول ملف قضايا الجدار والاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال لـمصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت مشتلا زراعيا
مساحته دونمان، ويقع في منطقة "الحصاميص" بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة.
وأضاف أن المشتل كان يحوي 20 ألف شتلة متنوعة
ما بين أشتال الحمضيات والزهور، تعود ملكيته للمواطنين: وائل أحمد شريم،
ومحمد نصر
شريم.
وفي السياق، هدمت قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها غرفة زراعية
تتراوح مساحتها نحو "٥٠ مترا مربعا".
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