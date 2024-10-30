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الاحتلال يهدم مشتلا وغرفة زراعية في قلقيلية

10/30/2024 7:12:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية _ /PNN
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشتلا وغرفة زراعية بالقرب من المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وأفاد مسؤول ملف قضايا الجدار والاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال لـمصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت مشتلا زراعيا
مساحته دونمان، ويقع في منطقة "الحصاميص" بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة.

وأضاف أن المشتل كان يحوي 20 ألف شتلة متنوعة
ما بين أشتال الحمضيات والزهور، تعود ملكيته للمواطنين: وائل أحمد شريم،
ومحمد نصر
شريم.

وفي السياق، هدمت قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها غرفة زراعية
تتراوح مساحتها نحو "٥٠ مترا مربعا".

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