فلسطين تشارك في المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ

MENAFN - Palestine News ) تونس / PNN - تشارك دولة فلسطين في المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء في تونس.

وافتتح المؤتمر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، الذي أشار إلى أن التحديات المرتبطة بأمن الحدود قائمة في دولنا العربية والعالم أجمع، بسبب المعاناة من استمرار بؤر التوتر والنزاعات المسلحة التي تدفع الآلاف إلى النزوح من مواطنهم فرارا من ويلات الحروب والصراعات في موجات هجرة ولجوء بلغت في العقد الأخير حجما لم يسبق له مثيل.

ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، في وزارات الداخلية العربية ويمثل دولة فلسطين العقيد مصطفى رزق دوابشة مدير المعابر والحدود، فضلا عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأشار العقيد دوابشة إلى أن دولة فلسطين تمكنت من رقمنة جميع المعابر إلكترونيا، وإلى أهمية ودور الشباب في هذه العملية مقدما تجربة دولة فلسطين في هذه الإجراءات.

وسيناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله منها: آلية التواصل بين غرف العمليات الوطنية الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، وسيستعرض تجارب الدول الأعضاء في مجال الربط بين المنافذ الحدودية داخل الدولة وفي مجال مواجهة استخدام الطائرات والغواصات المسيرة في التهريب، كما سينظر في نتائج أعمال المؤتمر الأورو - عربي الثاني.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.



