فلسطين تشارك في المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ

(MENAFN
- Palestine News Network
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تونس / PNN - تشارك دولة فلسطين في المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء في تونس.
وافتتح المؤتمر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، الذي أشار إلى أن التحديات المرتبطة بأمن الحدود قائمة في دولنا العربية والعالم أجمع، بسبب المعاناة من استمرار بؤر التوتر والنزاعات المسلحة التي تدفع الآلاف إلى النزوح من مواطنهم فرارا من ويلات الحروب والصراعات في موجات هجرة ولجوء بلغت في العقد الأخير حجما لم يسبق له مثيل.
ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، في وزارات الداخلية العربية ويمثل دولة فلسطين العقيد مصطفى رزق دوابشة مدير المعابر والحدود، فضلا عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأشار العقيد دوابشة إلى أن دولة فلسطين تمكنت من رقمنة جميع المعابر إلكترونيا، وإلى أهمية ودور الشباب في هذه العملية مقدما تجربة دولة فلسطين في هذه الإجراءات.
وسيناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله منها: آلية التواصل بين غرف العمليات الوطنية الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، وسيستعرض تجارب الدول الأعضاء في مجال الربط بين المنافذ الحدودية داخل الدولة وفي مجال مواجهة استخدام الطائرات والغواصات المسيرة في التهريب، كما سينظر في نتائج أعمال المؤتمر الأورو - عربي الثاني.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
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