الترتيب النهائي للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية

MENAFN - Amman Net) فاز مانشستر سيتي رودري بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم في العالم عن الموسم 2023-2024، متفوقا على عدد من النجوم البارزين.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم 30 لاعبا.

وتصدر لاعبو الإسباني المراكز الأولى في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث حل البرازيلي فينيسيوس جونيور ثانيا فيما احتل الإنجليزي جود بيلينغهام المركز الثالث متبوعا بالإسباني داني كرفخال في المركز الرابع.

30- الأوكراني أرتيم دوفبيك: (روما).







الأوكراني أرتيم دوفبيك حل في المركز الأخير (وكالة الأناضول)

29- الألماني ماتس هومليس: (روما، دورتموند).

28- الإسباني أليخاندرو جريمالدو: (باير ليفركوزن).

27- البرتغالي فيتينيا: (باريس سان جيرمان).

26- الإنجليزي ديكلان رايس: (أرسنال).

25- الإنجليزي كول بالمر: (تشلسي).







كول بالمر حل في المركز الـ25 في ترتيب المرشحين لنيل الكرة الذهبية (الفرنسية)

24- الفرنسي ويليام ساليبا: (أرسنال).

23- البرتغالي روبن دياز: (مانشستر سيتي).

22- الألماني أنتونيو روديغير: (ريال مدريد).

21- الإنجليزي بوكايو ساكا: (أرسنال).

20- التركي هاكان تشالهان أوغلو: (إنتر ميلان).

19- النرويجي مارتين أوديغارد: (أرسنال).







النرويجي مارتين أوديغارد احتل المركز الـ19 (الفرنسية)

18- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز: (أستون فيلا).

17- الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي: (ريال مدريد).

16- السويسري غرانيت تشاكا: (باير ليفركوزن).

15- الإسباني نيكو ويليامز: (أتلتيك بيلباو).







الإسباني نيكو ويليامز احتل المركز الـ15 (وكالة الأناضول)

14- النيجيري أديمولا لوكمان: (أتالانتا).

13- الإسباني داني أولمو: (برشلونة).

12- الألماني فلوريان فيرتز: (باير ليفركوزن).

11- الإنجليزي فيل فودين: (مانشستر سيتي).

10- الإنجليزي هاري كين: (بايرن ميونخ).







هاري كين حل عاشرا في ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية (الفرنسية)

9- الألماني توني كروس: (ريال مدريد – معتزل).

8- الإسباني لامين جمال: (برشلونة).

7 -الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز: (إنتر ميلان).

6- الفرنسي كيليان مبابي: (ريال مدريد).

5- النرويجي إرلينغ هالاند: (مانشستر سيتي).







النرويجي إرلينغ هالاند اكتفى بالمركز الخامس (الفرنسية)

4 – الإسباني داني كارباخال:

(ريال مدريد).

3- الإنجليزي جود بيلينغهام: (ريال مدريد).

2- البرازيلي فينيسيوس جونيور: (ريال مدريد).

1- الإسباني رودري: (مانشستر سيتي).