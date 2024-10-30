محاولة الاحتلال بحظر أنشطة (أونروا) في فلسطين المحتلة حديث المواقع .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اعتبرت الدول أن حظر أنشطة (أونروا) انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فعلق مهند أحمد: على الأمة العربية أن تنبذ هذه الإدارات الغربية المتواطئة والمشاركة بقتل الفلسطينيين الأبرياء. كفى استخفافاً بعقول الشرفاء في هذه الأمة.
وقال أحمد: إسرائيل مراوغه لا تتقيد بالقانون الدولي تعتبر نفسها فوق العالم
ونشرت فاطمة الحواجرة: والله حسرة عناس غزة الي مافي غير الحكي بس شو هاد البلاء
وأضاف خالد الترك: لا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سيشهد التاريخ اننا عشنا أحقر وأقذر فترة زمنية على مر التاريخ
وعلق محمد الخزاعلة: إسرائيل بطل يهمها اشي ولا حاسبه لغضب الامه العربيه والاسلاميه حساب لابد تصحو العرب من غفوتها اصحو يا امة محمد
وقال مازن مدادحة: لو كان في إجماع عربي موحد لما حصل ما يحصل متى نستفيق قبل ما يقع الفاس في الراس
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محاولة حظر أنشطة (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة حديث المواقع
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