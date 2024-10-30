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محاولة الاحتلال بحظر أنشطة (أونروا) في فلسطين المحتلة حديث المواقع .. استمع

10/30/2024 7:11:54 AM
(MENAFN- Amman Net) بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اعتبرت الدول أن حظر أنشطة (أونروا) انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

لقي ذلك الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فعلق مهند أحمد: على الأمة العربية أن تنبذ هذه الإدارات الغربية المتواطئة والمشاركة بقتل الفلسطينيين الأبرياء. كفى استخفافاً بعقول الشرفاء في هذه الأمة.

وقال أحمد: إسرائيل مراوغه لا تتقيد بالقانون الدولي تعتبر نفسها فوق العالم

ونشرت فاطمة الحواجرة: والله حسرة عناس غزة الي مافي غير الحكي بس شو هاد البلاء

وأضاف خالد الترك: لا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سيشهد التاريخ اننا عشنا أحقر وأقذر فترة زمنية على مر التاريخ

وعلق محمد الخزاعلة: إسرائيل بطل يهمها اشي ولا حاسبه لغضب الامه العربيه والاسلاميه حساب لابد تصحو العرب من غفوتها اصحو يا امة محمد

وقال مازن مدادحة: لو كان في إجماع عربي موحد لما حصل ما يحصل متى نستفيق قبل ما يقع الفاس في الراس

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محاولة حظر أنشطة (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة حديث المواقع

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