القانون الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تخفيف المعاناة

MENAFN - Swissinfo) يواجه القانون الإنساني الدولي حالياً تحديات كبيرة، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، مروراً بالسودان وإثيوبيا. وتحتفل اتفاقيات جنيف بمرور 75 عاماً على توقيعها في ظل النزاعات المسلحة التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم. وبهذه المناسبة، تحذّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعنية بضمان احترام هذه القوانين، من خطورة الوضع.

تم نشر هذا المحتوى على 30 أكتوبر 2024 - 08:12 9دقائق



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English en ICRC president: humanitarian law is violated 'every day around the world' طالع المزيدICRC president: humanitarian law is violated 'every day around the world

Français fr ((Le droit humanitaire est violé tous les jours dans le monde)) الأصلي طالع المزيد((Le droit humanitaire est violé tous les jours dans le monde) 中文 zh “全球每天都发生着违反人道法的行为。” طالع المزيد“全球每天都发生着违反人道法的行为。

تؤكّد السيدة ميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر(ICRC)، في مقابلة مع برنامج“جيوبوليتيس” الذي يُبثه التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية ( RTS)، تعرّض القانون الدولي الإنساني للانتهاك يومياً في معظم دول العالم، لذلك

لا داعي عندها إلى الاحتفال بعد 75 عاماً من توقيع اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحروب.



وتوضّح سبولياريتش إيغر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر،

تسجل حالياً أكثر من 120 نزاعاً مسلحاً حول العالم، بعد أن كان عدد النزاعات لا يتجاوز العشرين قبل ثلاثين عاماً. وتزداد الحروب ضراوة من أوكرانيا إلى غزة، مروراً بإثيوبيا والسودان، مما يؤدي إلى زيادة العنف ضد المدنيين والمدنيات، والعاملين والعاملات في المجال الإنساني.





وقد أعلنت الأمم المتحدة في 19 أغسطس الماضي، الذي يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني، مقتل 280 عاملا وعاملة في المجال الإنساني عام 2023.رابط خارجي لكن تتوقّع قاعدة بيانات أمن العمَلة في مجال الإغاثة،

تجاوز هذا الرقم القياسي المحزن هذا العام. إذ سجلت منذ بدايته أكثر من 176 ضحية، منها 121 على

الأراضي الفلسطينية المحتلة.





فهل

ما زالت اتفاقيات جنيف مناسبة للتعامل مع هذا السياق الجيوسياسي المتوتر؟ تقول رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر:”إنها ليست مناسبة فحسب، بل هي ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى”. وتؤكّد استحالة إعادة صياغة هذه المعاهدات في ظل الوضع العالمي الحالي”، قبل

دعوة الدول جميعها إلى جعل احترام القانون الدولي الإنساني،“أولويتها السياسية” المطلقة.



ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. Keystone / Salvatore Di Nolfi

ظهور الروبوتات القاتلة

ويمثّل التعامل مع التغيرات السريعة التي تشهدها ساحات المعارك الآن أولويّة،

إذ تتجه التكنولوجيا إلى استخدام الكلاب الآلية، والطائرات دون طيار، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل العالم في سباق تسلّح جديد. وتحوّلت أوكرانيا خاصة، إلى حقل تجارب لهذه التقنيات الحديثة. فقد أنشأ جيشها هذا العام، أوّل وحدة عسكرية متخصصة في الأنظمة ذاتية التحكم.



كما تشير التقارير الواردة من غزة، إلى استخدام الجيش الإسرائيلي الموسّع للذكاء الاصطناعيرابط خارجي . فأقرّ تحقيق أجرته المجلة الإلكترونية الإسرائيلية +972رابط خارجي ، تحديد برنامج لافندر37 ألف هدف يمكن انتماؤه إلى حركة حماس. ووردت شهادات أثناء التحقيق عن ضباط المخابرات الإسرائيليّة، (لم يكشف عن هويتهم) أنّ هامش الخطأ في هذا البرنامج قد يصل إلى 10%، ما يبرّر وقوع بين 15 و20 ضحية جانبيّة مع كلّ هدف في بداية النزاع. و لم ينكر الجيش الإسرائيلي وجود هذا البرنامجرابط خارجي ، إلا أنه نفى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد هوية العناصر الإرهابيّة المشتبه بها. وأكّد أنه“أداةٌ مساعدة” لدى القوات المسلحة.