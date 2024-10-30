القانون الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تخفيف المعاناة

(MENAFN
- Swissinfo)
يواجه القانون الإنساني الدولي حالياً تحديات كبيرة، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، مروراً بالسودان وإثيوبيا. وتحتفل اتفاقيات جنيف بمرور 75 عاماً على توقيعها في ظل النزاعات المسلحة التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم. وبهذه المناسبة، تحذّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعنية بضمان احترام هذه القوانين، من خطورة الوضع.
تم نشر هذا المحتوى على
30 أكتوبر 2024 - 08:12
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ICRC president: humanitarian law is violated 'every day around the world'
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((Le droit humanitaire est violé tous les jours dans le monde))
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“全球每天都发生着违反人道法的行为。”
طالع المزيد“全球每天都发生着违反人道法的行为。
تؤكّد السيدة ميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر(ICRC)، في مقابلة مع برنامج“جيوبوليتيس” الذي يُبثه التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية ( RTS)، تعرّض القانون الدولي الإنساني للانتهاك يومياً في معظم دول العالم، لذلك
لا داعي عندها إلى الاحتفال بعد 75 عاماً من توقيع اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحروب.
وتوضّح سبولياريتش إيغر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
تسجل حالياً أكثر من 120 نزاعاً مسلحاً حول العالم، بعد أن كان عدد النزاعات لا يتجاوز العشرين قبل ثلاثين عاماً. وتزداد الحروب ضراوة من أوكرانيا إلى غزة، مروراً بإثيوبيا والسودان، مما يؤدي إلى زيادة العنف ضد المدنيين والمدنيات، والعاملين والعاملات في المجال الإنساني.
وقد أعلنت الأمم المتحدة في 19 أغسطس الماضي، الذي يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني، مقتل 280 عاملا وعاملة في المجال الإنساني عام 2023.رابط خارجي لكن تتوقّع قاعدة بيانات أمن العمَلة في مجال الإغاثة،
تجاوز هذا الرقم القياسي المحزن هذا العام. إذ سجلت منذ بدايته أكثر من 176 ضحية، منها 121 على
الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فهل
ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
Keystone / Salvatore Di Nolfi
ما زالت اتفاقيات جنيف مناسبة للتعامل مع هذا السياق الجيوسياسي المتوتر؟ تقول رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر:”إنها ليست مناسبة فحسب، بل هي ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى”. وتؤكّد استحالة إعادة صياغة هذه المعاهدات في ظل الوضع العالمي الحالي”، قبل
دعوة الدول جميعها إلى جعل احترام القانون الدولي الإنساني،“أولويتها السياسية” المطلقة.
ظهور الروبوتات القاتلة
ويمثّل التعامل مع التغيرات السريعة التي تشهدها ساحات المعارك الآن أولويّة،
إذ تتجه التكنولوجيا إلى استخدام الكلاب الآلية، والطائرات دون طيار، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل العالم في سباق تسلّح جديد. وتحوّلت أوكرانيا خاصة، إلى حقل تجارب لهذه التقنيات الحديثة. فقد أنشأ جيشها هذا العام، أوّل وحدة عسكرية متخصصة في الأنظمة ذاتية التحكم.
كما تشير التقارير الواردة من غزة، إلى استخدام الجيش الإسرائيلي الموسّع للذكاء الاصطناعيرابط خارجي . فأقرّ تحقيق أجرته المجلة الإلكترونية الإسرائيلية +972رابط خارجي ، تحديد برنامج لافندر37 ألف هدف يمكن انتماؤه إلى حركة حماس. ووردت شهادات أثناء التحقيق عن ضباط المخابرات الإسرائيليّة، (لم يكشف عن هويتهم) أنّ هامش الخطأ في هذا البرنامج قد يصل إلى 10%، ما يبرّر وقوع بين 15 و20 ضحية جانبيّة مع كلّ هدف في بداية النزاع. و لم ينكر الجيش الإسرائيلي وجود هذا البرنامجرابط خارجي ، إلا أنه نفى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد هوية العناصر الإرهابيّة المشتبه بها. وأكّد أنه“أداةٌ مساعدة” لدى القوات المسلحة.
MENAFN30102024000210011054ID1108833084
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