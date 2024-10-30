الحماس الذي كان يحيط بمظاهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتراجع

(MENAFN
) يبدو أن الحماس الذي كان يحيط بمظاهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وخاصة خطابه الافتراضي أمام المشرعين البريطانيين، قد تراجع, في تلك المناسبات السابقة، كان أعضاء البرلمان
وأعضاء مجلس اللوردات يتسابقون للحصول على مقاعد للاستماع إلى رسالته، مفتونين بعزيمة زعيم وقت الحرب الذي غالبًا ما استدعى إرث ونستون تشرشل, خلال تلك اللحظات، شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا في مشاعر الفخر والحنين، حيث وجدت تشابهات بين تحدياتها التاريخية وصراع أوكرانيا المستمر من أجل السيادة, ومع ذلك، يبدو أن هذا الحماس قد تضاءل بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
كما كانت زيارة زيلينسكي الأخيرة إلى لندن يوم الخميس الماضي مصحوبة بأجواء خافتة, وعلى الرغم من أن الحدث شمل العناصر الاحتفالية المتوقعة، مثل السجادة الحمراء والتحيات الودية مع زعيم حزب العمال سير كير ستارمر عند باب منزل رئيس الوزراء، إلا أنه افتقر إلى الجاذبية التي كانت تتمتع بها الزيارات الدبلوماسية السابقة, بعد مناقشات مغلقة استمرت نحو ساعتين مع مسؤولين عسكريين وأمنيين بريطانيين، بالإضافة إلى الأمين العام الجديد لحلف الناتو مارك روته، انتقل زيلينسكي سريعًا إلى فرنسا وإيطاليا قبل أن يعود إلى كييف, وكانت التغطية الإعلامية لهذه الزيارة ضعيفة بشكل ملحوظ, في الواقع, كانت التغطية الإعلامية لزيارته في الصحافة البريطانية ضئيلة، حيث لم يظهر سوى ذكر قصير على موقع بي بي سي الإخباري.
وعلى الرغم من الطابع الخافت للزيارة، إلا أنها منحت زيلينسكي فرصة لتقديم "خطة النصر" لجمهور قد يكون متعاطفًا، كما مكنت الحكومة البريطانية الجديدة من التأكيد مرة أخرى على دعمها لأوكرانيا, ومع ذلك، فإن غياب الضجة الكبيرة ووجود أحداث خارجية تهيمن على زيارته يسلط الضوء على تحول في اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام مقارنة بالزيارات البارزة السابقة, يثير هذا التغيير أسئلة مهمة حول مستقبل الدعم الدولي لأوكرانيا في الوقت الذي تواجه فيه تعقيدات الحرب والعلاقات الدولية.
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