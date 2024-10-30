النائبة إيفرات رايتيم من حزب الديمقراطيين تنتقد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب إدارته للصراع المستمر

(MENAFN
) انتقدت النائبة إيفرات رايتيم من حزب الديمقراطيين رئيس الوزراء نتنياهو
بسبب إدارته للصراع المستمر، خاصة في ضوء التصعيد العسكري الأخير, في نقاش تلفزيوني، اتهمت رايتيم نتنياهو بالفشل في اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة ضد حماس وحزب الله قبل الأحداث المأساوية في 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن اتخاذ إجراءات حاسمة في ذلك الوقت كان يمكن أن يمنع المجزرة المدمرة التي تلت ذلك, ومع ذلك، يحذر المشككون في مزاعم رايتيم من تداعيات مثل هذه الضربات الاستباقية, ويقولون إن بدء العمل العسكري ضد هذه الجماعات قد يؤدي إلى رد فعل عنيف من الجمهور، خاصة وأن حماس لم تطلق صواريخ
على إسرائيل لمدة عامين، حيث سمحت بدلاً من ذلك للجهاد الإسلامي بالعمل كواجهة, من جهته، يقتصر حزب الله بشكل أساسي على التهديدات بدلاً من المواجهة العسكرية الفعلية.
ولقد ازدادت الانتقادات الموجهة لنتنياهو بعد قراره الأحادي لبدء العمليات العسكرية، مما أدى إلى زيادة في الهجمات الصاروخية من حماس وحزب الله, وقد أسفر هذا التصعيد عن خسائر مأساوية بين الجنود الإسرائيليين وألحق أضراراً اقتصادية كبيرة، مما دفع النقاد مثل رايتيم إلى تحميل نتنياهو مسؤولية الوضع الحالي, ويؤكدون أنه لو كان نتنياهو قد اتخذ إجراءات استباقية، لكان سيواجه أيضاً انتقادات شديدة، خاصة من المحللين العسكريين والجمهور, وتوضح هذه الوضعية المعقدة ما يسميه بعض المعلقين السياسيين "قانون الكارثة"، حيث يتعرض السياسيون غالباً للوم لعدم تفادي الأزمات, وعندما تحدث أزمات صغيرة، يتهمون في كثير من الأحيان بالتسبب في مزيد من الأضرار، مما يجعل من الصعب عليهم أن يجادلوا بأنهم منعوا كارثة أكبر بكثير, بينما يصر البعض على أن المأساة الأخيرة كانت لا مفر منها، يؤكد الكثيرون أنه كان يمكن التخفيف منها من خلال القيادة الحاسمة.
كما يقول النقاد إن القيادة الفعالة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة لمنع التهديدات الأكبر، حتى عندما قد تؤدي هذه القرارات إلى عواقب سياسية, ويستشهدون بشخصيات تاريخية مثل وينستون تشرشل، الذي أكسبته أفعاله الحاسمة خلال الحرب العالمية الثانية احتراماً دائماً, في المقابل، يعتقد كثيرون أن نتنياهو مشغول أكثر ببقائه السياسي من تطبيق التدابير الاستباقية اللازمة لتجنب المزيد من المآسي, وفي الختام، تعكس المناقشة المستمرة حول نهج نتنياهو في الحرب نقاشاً أوسع حول القيادة، مما يبرز الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير استباقية في مواجهة التهديدات المتزايدة, مع استمرار تطور الوضع، تظل التحديات قائمة أمام القادة لتجاوز هذه الأوقات العصيبة مع إعطاء الأولوية لسلامة وأمن مواطنيهم.
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