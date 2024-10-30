الكنيست الإسرائيلي تقر قوانين هامة تهدف إلى تقييد عمليات الوكالة في القدس وقطاع غزة

(MENAFN
) استجابةً للأحداث المروعة المتعلقة بمجزرة 7 أكتوبر والادعاءات حول تورط موظفي الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) في الصراع المستمر، أقر الكنيست الإسرائيلي قوانين هامة تهدف إلى تقييد عمليات الوكالة في القدس وقطاع غزة, تعكس هذه التدابير المخاوف المتزايدة بشأن دور الأونروا وسط اتهامات بتواطؤها في العنف ضد إسرائيل.
كما أقر الكنيست قانونين رئيسيين, الأول، الذي قدمه أعضاء الكنيست (مك) بسموت وشيران هاسكيل، يحظر على الأونروا العمل في مخيم شعفاط للاجئين ويقيد أنشطتها في شرق القدس, القانون الثاني، الذي قاده مك يوليا ميلينوبسكي، دان إيلوز، رون كاتز وآخرون، يمنع أي تفاعل بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الأونروا، مما يمنعهم فعليًا من الوصول إلى غزة ويعوق قدرتهم على العمل, وستدخل هذه القوانين حيز التنفيذ بعد فترة 90 يومًا، مما يسمح للحكومة الإسرائيلية بالاستعداد لتنفيذها, بموجب التشريعات الجديدة، لن يُسمح للأونروا بالاحتفاظ بأي تمثيل، أو تقديم خدمات، أو القيام بأي أنشطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الأراضي السيادية لدولة إسرائيل.
كذلك حظي القانون الأول بدعم كبير، حيث تم التصويت لصالحه من قبل 92 نائبًا, بعد هذا التصويت، صرح مك بسموت: "الأونروا ليست وكالة إغاثة للاجئين، بل هي وكالة مساعدة لحماس, كان موظفو الأونروا مشاركين كاملين في المجزرة البشعة التي ارتكبت ضدنا, " وقد تم دعم هذا الرأي من قبل مك هاسكيل، الذي انتقد الأونروا بوصفها مؤسسة معيبة وعيق أمام التقدم في حل الصراع الإسرائيلي العربي, ووصف يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، هذه اللحظة بالتاريخية, وأشار إلى وحدة الكنيست بشأن مسائل الأمن القومي وأعرب عن أمله في أن يقدم المجتمع الدولي حلولًا بديلة لتحل محل الأونروا خلال الـ90 يومًا المحددة.
في حين تأتي هذه الخطوة التشريعية وسط ضغط دولي كبير, حيث طلب السفير الأمريكي في إسرائيل وممثلون من دول أخرى من المشرعين الإسرائيليين إعادة النظر في القوانين, وتتصاعد المخاوف من أن تمرير هذه القوانين قد يؤدي إلى تجميد مؤقت للتعاون بين إسرائيل ووكالات الأمم المتحدة، مما قد يثير ردود فعل سلبية من الدول الأوروبية، وخاصة المملكة المتحدة, ويحذر المحللون السياسيون من أن إسرائيل في موقف حساس، حيث قد تدفع آثار هذه القوانين الفلسطينيين إلى السعي للعدالة عبر الهيئات الدولية, في المستقبل، يجب على إسرائيل مواجهة الأزمة الإنسانية في المنطقة مع منع حماس من السيطرة على توزيع المساعدات, وهذا يتطلب إشراك منظمات دولة أخرى لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى المحتاجين، دون تدخل من الجماعات المسلحة
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