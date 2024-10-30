المفاوضات الرامية إلى إرساء وقف إطلاق النار في شمال إسرائيل تتقدم

(MENAFN
) تتقدم المفاوضات الرامية إلى إرساء وقف إطلاق النار في شمال إسرائيل، حيث أفادت مصادر سياسية
رفيعة المستوى في إسرائيل بأن المناقشات "في مراحل متقدمة", من المقرر أن يصل المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين، إلى كل من إسرائيل ولبنان قبل الانتخابات الأمريكية القادمة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وإذا استمرت هذه المفاوضات بشكل إيجابي، فإن قوات الدفاع الإسرائيلية تخطط لبدء إعادة انتشار قواتها، حيث ستسحب بعض القوات من مناطق معينة في جنوب لبنان حيث تم الانتهاء من العمليات, على الرغم من أن العديد من القوات متوقعة أن تغادر الأراضي اللبنانية، فمن المرجح أن تحافظ إسرائيل على وجودها في نقاط تكتيكية رئيسية على الحدود حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل ويتم الانتهاء من جميع التعديلات اللازمة, وتؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن الوضع في لبنان قد تغير بشكل كبير نتيجة لأفعال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن، مما أدى إلى توافق لبناني لفصل الجبهة الشمالية عن الصراع المستمر في غزة, ويشددون على أن القتال لن يتوقف فقط لأغراض التفاوض، بل سيستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي.
كما تشير التقييمات الاستخباراتية الغربية إلى أن إيران تسمح لحزب الله بالسعي نحو وقف إطلاق النار في لبنان، وربما تشجعه على ذلك، رغم استمرار الأعمال العدائية في غزة, تفيد المصادر الإسرائيلية أن إطار وقف إطلاق النار المقترح يتضمن مرحلة أولية مدتها ستون يوماً من "التعديلات"، حيث سيتوقف كل من حزب الله والجيش الإسرائيلي عن العمليات القتالية, ستسمح هذه المرحلة للجيش اللبناني بالانتشار في المنطقة الجنوبية، مع وجود هيئة مراقبة تشرف على تنفيذ الاتفاق, ومن المهم أن هذه الترتيبات لن تتطلب قراراً جديداً من مجلس الأمن الدولي, وتشير الاتصالات الأخيرة من المصادر اللبنانية، التي تم نقلها إلى المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين، إلى أن حزب الله، الذي تعرض لانتكاسات كبيرة وفقد قيادته بسبب الهجمات الإسرائيلية، يشعر الآن "بالتقوية" بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الإسرائيلي, وبناءً عليه، هناك ضغط عاجل لتسريع الاتفاق، حيث إن فقدان هذه الفرصة لوقف إطلاق النار قد يكون له عواقب وخيمة.
كذلك يشمل إطار الاتفاق المقترح بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة ودول أخرى ثلاثة عناصر رئيسية, أولاً، يؤكد على التطبيق الصارم لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، لضمان عدم احتفاظ حزب الله بوجود مسلح جنوب نهر الليطاني وأن لا تحدث أي أنشطة عسكرية كبيرة في منطقة ميتولا, من المتوقع أن ينشر الجيش اللبناني قوة كبيرة، تقدر بين 5000 و10000 جندي، على الحدود الشمالية, بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تعزيز قوات (يونيفل) الحالية، مع احتمال استبدال بعض الكتائب بقوات من فرنسا وبريطانيا وألمانيا, وقد تواصلت إسرائيل مع هذه الدول لتأكيد استعدادها لدعم التعديلات المقترحة.
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