مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا يصبح مرة أخرى مسرحًا للصراع

(MENAFN
) أصبح مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا مرة أخرى مسرحًا للصراع، مما يسلط الضوء على دورة مقلقة من العنف, في ديسمبر الماضي، شنت القوات الإسرائيلية عملية مداهمة على هذا المرفق الطبي البارز في قطاع غزة، مما أسفر عن اعتقال مئات من أعضاء حماس, مؤخرًا، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية عن استيلائها على المستشفى، مدعية أنها قتلت عددًا من المسلحين وكشفت عن كميات كبيرة من الأسلحة, وهذا يشير إلى عودة نشاط حماس في شمال غزة, ومع ذلك، تركز التقارير الرسمية على تقديم الأدلة ضد حماس، متجاهلة العواقب الإنسانية الشديدة على العاملين في المجال الطبي، والمرضى، والموارد الطبية الأساسية.
وبينما واجه الصحفيون قيودًا في الوصول إلى المستشفى، تقدم شهادات الشهود سردًا مقلقًا لأفعال IDF, تشير التقارير إلى أن المرضى تم تقييدهم وإزالتهم بالقوة من أسرتهم، وتم تدمير المعدات الطبية الحيوية، وتعرضت سيارات الإسعاف للهجوم، وتم اعتقال الطاقم الطبي, علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن حبس أقارب إناث للموظفين في غرف دون طعام لفترات طويلة, وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، لا يزال عدد قليل من الموظفين موجودًا، بما في ذلك مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، الذي قُتل ابنه خلال عمليات القوات الدفاع الاسرائيلية, وفي ضوء هذه الظروف القاسية، أطلق الدكتور أبو صفية ووزارة الصحة نداءات عاجلة للمهنيين الطبيين—مثل الجراحين والممرضات—للقدوم إلى المستشفى لمساعدة المرضى والجرحى الذين لا يستطيعون الحصول على العلاج اللازم بسبب العنف المستمر, إن تدمير المستشفى يزيد من الأثر الثقيل بالفعل على المرافق الصحية خلال هذا الصراع, منذ بدء الأعمال العدائية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الضحايا في غزة تجاوز 43,000، مع تسجيل 96 وفاة في آخر يومين فقط.
وفي شمال غزة، يبدو أن إسرائيل تنفذ استراتيجية مثيرة للجدل تُعرف بـ "خطة الجنرالات"، والتي تهدف إلى تهجير عشرات الآلاف من السكان لتمكين قوات الدفاع الاسرائيلية من العمل بشكل أكثر فعالية ضد حماس, الوضع في المناطق الجنوبية والوسطى من غزة لا يقل خطورة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الإمدادات الغذائية الأساسية, وقد تفاقم هذه الأزمة نتيجة لتقليص كبير في عدد الشاحنات المسموح لها بدخول غزة، مما يثير القلق بشأن جودة السلع المتاحة، والتي قد تشكل مخاطر صحية على السكان المتأثرين, وتسلط الأزمة الإنسانية المستمرة والأثر الناتج عنها الضوء على الحاجة الملحة لحل يعطي الاولية لسلامة ورفاهية المدنيين.
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