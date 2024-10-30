الناخبون الأمريكيون يعبرون عن قلق كبير بشأن العنف السياسي

(MENAFN
) مع اقتراب يوم الانتخابات الرئاسية، يعبر الناخبون الأمريكيون عن قلق كبير بشأن العنف السياسي، ومحاولات قلب نتائج الانتخابات، والتداعيات الأوسع على الديمقراطية في بلادهم، وفقًا لاستطلاع حديث أجرته وكالة أسوشييتد برس ومركز نورتش للدراسات العامة, تبرز هذه النتائج المخاوف الواسعة حول استقرار ما يُشار إليه غالبًا بـ "أقدم ديمقراطية في العالم"، خاصة في أعقاب الأحداث العنيفة التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما رفض الرئيس السابق دونالد ترامب
الاعتراف بالنتائج، واقتحم مؤيدوه مبنى الكابيتول في محاولة لإعاقة انتقال السلطة.
كما يكشف الاستطلاع أن نحو 40بالمئة من الناخبين المسجلين يشعرون بالقلق "الكبير" أو "إلى حد ما" بشأن إمكانية حدوث أعمال عنف تهدف إلى قلب نتائج الانتخابات بعد الانتخابات الرئاسية القادمة في 5 نوفمبر, كما يشارك الناخبون مخاوف مماثلة بشأن المناورات القانونية التي تهدف إلى تحقيق نفس الغرض, بالإضافة إلى ذلك، يعبر حوالي ثلث الناخبين عن قلقهم من الجهود المحتملة التي قد يبذلها المسؤولون المحليون أو الولائيون لعرقلة التصديق النهائي على نتائج الانتخابات, وتتميز هذه الانتخابات بمنافسة حادة بين المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس, تشير المتوسطات الوطنية الحالية إلى أن هاريس تتمتع بميزة طفيفة، حيث يدعمها حوالي 48بالمئة من الناخبين مقارنة بـ 46, 6بالمئة لترامب، وفقًا لموقع 538 التابع لشبكة ,و يُظهر الاستطلاع أن حوالي 90بالمئة من الناخبين يعتقدون أن المرشح الخاسر يجب أن يعترف بالهزيمة بمجرد انتهاء جميع عمليات العد والتصديق على أي تحديات قانونية, ومع ذلك، يتوقع حوالي ثلث المشاركين فقط أن يقبل ترامب نتائج الانتخابات إذا خسر.
وفي المقابل، يعتقد حوالي 80بالمئة من الناخبين أن هاريس ستقبل النتيجة إذا خسرت، وهي وجهة نظر يشاركها غالبية كبيرة من الناخبين الجمهوريين, بشكل عام، هناك قلق واسع بين الناخبين من كلا الحزبين بشأن العواقب المحتملة للديمقراطية الأمريكية نتيجة لهذه الانتخابات, وتضاف إلى تعقيد المشهد السياسي انقسام أيديولوجي حاد بين الأمريكيين, حيث يعتقد نحو 80بالمئة من الجمهوريين أن ولاية ثانية لترامب ستعزز الديمقراطية "بشكل كبير" أو "إلى حد ما"، بينما يحمل نفس النسبة من الديمقراطيين وجهة نظر مشابهة بشأن رئاسة هاريس, مع اقتراب الانتخابات، تواصل كامالا هاريس حملتها النشطة في عدة ولايات، حيث زارت مؤخرًا ولاية ميشيغان، بينما يقوم منافسها دونالد ترامب أيضًا بزيارات مهمة إلى ولايات متأرجحة رئيسية مثل جورجيا, وبينما يستعد الناخبون لما قد يكون انتخابات مثيرة للجدل، تعكس مخاوفهم القلق العميق بشأن نزاهة العملية الديمقراطية ومستقبل الخطاب السياسي في الولايات المتحدة.
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