المحللون يراقبون عن كثب النزاع المتعمق بين طهران وتل أبيب

(MENAFN
) مع تصاعد الأعمال العدائية العسكرية، يراقب المحللون عن كثب النزاع المتعمق بين طهران وتل أبيب, الهجوم العسكري الأخير الذي شنته إسرائيل على الأراضي الإيرانية، والذي وقع يوم السبت الماضي واستهدف عدة محافظات، يمثل تصعيدًا كبيرًا، حيث جاء ردًا على إطلاق إيران لحوالي 200 صاروخ باليستي في وقت سابق من هذا الشهر, تثير هذه الدورة من العدوان تساؤلات ملحة حول مستقبل علاقتهما المتوترة بالفعل في ظل هذه التطورات العسكرية المقلقة.
كما يمثل هذا الهجوم من قبل إسرائيل لحظة حاسمة؛ فهو أول اعتداء كبير على إيران منذ انتهاء حرب العراق وإيران في 1988, تقليديًا، كانت إسرائيل تقتصر على استراتيجيات سرية ضد إيران، تشمل التخريب والاغتيالات المستهدفة، متجنبة المواجهات العسكرية المباشرة, ومع ذلك، فإن حجم وشدة هذا الهجوم الأخير تشير إلى احتمال تحول نحو موقف أكثر فظاعة, وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن العملية الإسرائيلية قد تم التصدي لها بنجاح، لكنها أكدت أيضًا فقدان أربعة من أفراد الجيش الإيراني ومدني واحد، مما يسلط الضوء على التكلفة البشرية لهذا النزاع, بالإضافة إلى ذلك، فإن الأضرار التي لحقت بمواقع عسكرية غير محددة قد زادت من تعقيد الوضع، مما زاد من النقاش حول الديناميات المستقبلية لهذا النزاع المستمر.
كذلك يقدم الأستاذ علي أكبر داريني، خبير الدراسات الشرق أوسطية، وجهة نظر نقدية حول دوافع إسرائيل وراء هذا العمل العسكري, يقترح أن الهجوم يهدف إلى إعادة تأكيد نفوذ إسرائيل في المنطقة بعد عملية عسكرية سابقة، تُعرف باسم عملية الوعد الصادق 2, تحت الضغط من الولايات المتحدة، شعرت إسرائيل أنه من الضروري اتخاذ موقف عسكري بدلاً من اختيار عدم القيام بأي شيء, كما يشير داريني إلى أنه على الرغم من القدرات العسكرية الكبيرة لإسرائيل، فإنها كانت حذرة بشأن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية أو البنية التحتية الحيوية الأخرى بسبب العواقب الشديدة التي قد تترتب على مثل هذه الإجراءات, ويؤكد أن القيود الجغرافية لإسرائيل تجعلها عرضة للخطر بشكل خاص، وهو واقع يدركه قادتها تمامًا, إن القدرة الأخيرة للصواريخ الإيرانية على تجاوز أنظمة الدفاع المتعددة الطبقات في إسرائيل تسلط الضوء على هذه الهشاشة، مما يثير القلق بشأن العواقب المحتملة إذا اختارت إيران استهداف البنية التحتية الحيوية بدلاً من الأصول العسكرية فقط.
ومع تصاعد التوترات، يرى داريني أن الوضع الحالي قد تجاوز مجرد الردع، مما يضع كلا البلدين على حافة صراع متصاعد, ويؤكد أن إسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة وامتلاكها للأسلحة النووية، تشعر بأنها مضطرة لدفع إيران إلى التراجع، مما يزيد من خطر المواجهات العسكرية المستقبلية, وفي الختام، تصبح العلاقة بين إيران وإسرائيل أكثر تقلبًا, إن التحول الأخير من العمليات السرية إلى النزاع المفتوح له تداعيات كبيرة، مما يشير إلى أن المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط قد يكون على وشك تغيير عميق في المستقبل القريب.
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