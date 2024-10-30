القوات الإسرائيلية تبدأ في تصعيد هجمتها من خلال غارات جوية واسعة وغير مميزة عبر قطاع غزة

(MENAFN
) بعد مقتل أربعة جنود إسرائيليين في عمليات المقاومة الفلسطينية في جباليا، بدأت القوات الإسرائيلية في تصعيد هجمتها من خلال غارات جوية واسعة وغير مميزة عبر قطاع غزة, وقد أسفرت هذه العمليات العسكرية عن حصيلة مروعة بلغت 121 قتيلاً، معظمهم في المناطق الشمالية من غزة, وتشير التقارير إلى أن شمال قطاع غزة هو الأكثر تضرراً، حيث سجلت 110 من هذه الخسائر بين النساء والأطفال, وقد أصبحت الوضعية أكثر يأسًا مع معاناة المستشفيات المحلية من تزايد عدد المصابين، حيث توفي العديد منهم نتيجة نقص الموارد الطبية.
كما استهدفت القوات الإسرائيلية بشكل خاص المناطق السكنية في بيت لاهيا، حيث لا يزال العديد من المصابين محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة, ومن بين هذه الهياكل كان هناك مبنى يأوي حوالي 100 فرد من النازحين، بما في ذلك النساء والأطفال الذين هم في غاية الضعف, وأفاد حسام أبو صافية، مدير مستشفى كمال عدوان، بأن القصف المستمر حول المستشفى يعوق جهود إنقاذ المصابين, وأكد على النقص الحاد في المستلزمات الطبية والموارد، مما يؤدي إلى وفيات يمكن تجنبها بين أولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية العاجلة, وقام مروان الحمص، المسؤول عن إدارة المستشفيات الميدانية في غزة، بإطلاق نداء عاجل للمجتمع الدولي لإرسال فرق طبية متخصصة إلى شمال قطاع غزة, وأكد على الحاجة إلى تأمين المنشآت الطبية، وخاصة مستشفى كمال عدوان، الذي يعاني من ضغط كبير بسبب العدد المتزايد من المصابين.
وفي حادث مأساوي آخر، أسفرت قذائف إسرائيلية في محيط مخيم النصيرات وسط غزة عن مقتل سبعة فلسطينيين، بينهم طفل, كما أثرت الضربات المدفعية على مخيم البريج، مما أدى إلى مقتل طفل آخر, وفي رفح، جنوب قطاع غزة، أفيد بمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة خربة العادس, وتم نقل المصابين والقتلى إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج, علاوة على ذلك، أشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات في الأجزاء الشرقية من مخيم جباليا للاجئين، حيث أحرقت مدرسة الفخورة التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى تدمير عدة منازل مجاورة.
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