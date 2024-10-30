إذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بارتفاع مقلق في عدد الضحايا بين الجنود والمدنيين الإسرائيليين

(MENAFN
) أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بارتفاع مقلق في عدد الضحايا بين الجنود والمدنيين الإسرائيليين خلال الشهر الذي أطلق عليه "أكتوبر الأسود", منذ بداية الشهر، فقد أبلغ عن وفاة 80 شخصًا، من بينهم 64 ضحية من أعضاء القوات المسلحة والشرطة، بما في ذلك 33 ضابطًا وجنديًا يعملون في جنوب لبنان, بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 19 حالة وفاة في قطاع غزة، إلى جانب 16 مدنيًا.
وفي تحديث شامل تم بثه مساء الثلاثاء، قالت الإذاعة: "منذ بداية أكتوبر، قُتل 80 جنديًا ومدنيًا إسرائيليًا في معارك وأحداث ذات صلة, " إن هذا التفصيل في عدد الضحايا مثير للقلق، خاصةً أنه يشير إلى أن 33 من المتوفين كانوا ضباطًا، مما يبرز شدة الصراع المستمر, وساهمت عدة حوادث محددة في ارتفاع هذا العدد, على سبيل المثال، في 13 أكتوبر، قُتل أربعة جنود بشكل مأساوي عندما استهدف هجوم بطائرة مسيرة قاعدة تدريب لواء غولاني بالقرب من بينيامينا، القريبة من حيفا, كما أصيب حوالي 60 شخصًا آخرين في هذا الهجوم, بالإضافة إلى ذلك، فقدت ثلاثة جنود إسرائيليين حياتهم هذا الشهر بسبب نيران صواريخ من حزب الله استهدفت مواقع إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية، وهي منطقة شهدت مواجهات متكررة.
كما استمر عدد الضحايا، حيث قُتل جنديان إسرائيليان في 4 أكتوبر نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة انطلق من العراق، مستهدفًا منشأة عسكرية في شمال إسرائيل وأصاب حوالي عشرين آخرين, عقب ذلك، قُتل ضابط شرطة حدودية إسرائيلية في حادث إطلاق نار في بئر السبع بعد يومين، مما أسفر أيضًا عن إصابة عشرة آخرين, وجلبت منتصف أكتوبر مزيدًا من العنف، حيث قُتل شرطي إسرائيلي وأصيب أربعة آخرون خلال حادث إطلاق نار على الطريق 4 بالقرب من أشدود, في 22 من الشهر نفسه، ظلت الأوضاع قاتمة حيث أفادت الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي من لواء ناحال نتيجة حادث سيارة عملياتي في منطقة غزة, وتسلط هذه الحوادث المأساوية الضوء على تصاعد العنف والثمن الباهظ الذي يتكبده كل من القوات الإسرائيلية والمدنيين, من المحتمل أن تكون عواقب هذه الضحايا محسوسة في جميع أنحاء المنطقة، مما يثير مخاوف حادة بشأن دورة العنف المستمرة وتأثيرها الأوسع على الطرفين المشاركين في الصراع.
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