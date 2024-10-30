نائب الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس تقدم "الحجة الختامية" للناخبين خلال خطاب ألقته بالقرب من البيت الأبيض

(MENAFN
) مع اقتراب الحملة الانتخابية من نقطة حرجة، قدمت نائب الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس "الحجة الختامية" للناخبين خلال خطاب ألقته بالقرب من البيت الأبيض ليلة الثلاثاء, وفي الوقت نفسه، كان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب
يقوم بحملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات السبع الرئيسية المتأرجحة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نتيجة الانتخابات بشكل عام, ويشارك كلا المرشحين في معركة شرسة، حيث يصور كل منهما الآخر على أنه غير مؤهل لتولي الرئاسة, هدفهم هو تحقيق أي ميزة ممكنة لجذب الناخبينو, هذه الانتخابات مهيأة لتكون واحدة من الأقرب في التاريخ الحديث، حيث تظهر الاستطلاعات سباقًا متقاربًا, في عدة ولايات رئيسية، يبدو أن هاريس وترامب متقاربين أو ضمن هامش ضيق، غالبًا ما يكون ضمن حدود الخطأ الإحصائي.
كما تعتبر تداعيات هذه الأرقام عميقة؛ فبضعة آلاف من الأصوات في كل من الولايات الحاسمة يمكن أن تحدد الفائز في الانتخابات, مع اقتراب الأيام الأخيرة من الحملة، يمكن أن تلعب الخطابات التي يلقيها كلا المرشحين دورًا حاسمًا في التأثير على الناخبين, ومع ذلك، قد تكون تعبئة الدعم القائم بالفعل للتصويت - سواء مبكرًا أو في يوم الانتخابات - أكثر أهمية, وتشير بيانات من مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا إلى أن حوالي 49 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم بالفعل، سواء شخصيًا أو عبر البريد، قبل الانتخابات الرسمية يوم الثلاثاء, يُعتبر هذا الاتجاه في التصويت المبكر ملحوظًا مقارنةً بأكثر من 155 مليون صوت تم الإدلاء بها في انتخابات 2020.
وقبل التوجه إلى ألينتاون، بنسلفانيا - وهي مدينة ذات سكان لاتينيين كبيرين - تحدث ترامب إلى أنصاره في منتجع مار-أ-لاجو في فلوريدا, خلال حديثه، انتقد هاريس، واصفًا إياها بأنها "غير كفؤة تمامًا" ومقارنًا أدائها بـ "حادثة قطار كاملة", وعلى الرغم من الأجواء المتوترة، لم يأخذ ترامب أسئلة من وسائل الإعلام وفضل عدم تناول مزحة مثيرة للجدل أطلقها الكوميدي توني هنتكليف في تجمع انتخابي حديث, أحدث تعليق هنتكليف حول بورتو ريكو، حيث أشار إليه على أنه "جزيرة عائمة من القمامة"، جدلاً ولكنه لم يُذكر من قبل ترامب, ومع تكثيف كل من المرشحين جهودهما في الأيام المتبقية من الحملة، تصبح كل كلمة وتفاعل مع الناخبين أكثر أهمية في تشكيل المشهد الانتخابي, من المقرر أن تتوقف نتيجة هذه الانتخابات على هذه اللحظات الأخيرة، مما يزيد من حدة التحديات أكثر من أي وقت مضى.
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