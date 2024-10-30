الأردن تبلغ عن فائض تجاري ملحوظ قدره 674 مليون دينار مع الولايات المتحدة

(MENAFN
) بحلول نهاية أغسطس من هذا العام، أبلغت الأردن عن فائض تجاري ملحوظ قدره 674 مليون دينار مع الولايات المتحدة، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في الروابط الاقتصادية بين البلدين, وتشير الإحصائيات الحديثة التي أصدرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، استنادًا إلى بيانات التجارة الخارجية المقدمة من دائرة الإحصاءات، إلى نمو قوي في صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة, وصلت الصادرات الإجمالية إلى 1, 504 مليار دينار، مما يظهر زيادة ملحوظة قدرها 13, 5بالمئة مقارنة بـ 1, 325 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي, هذه الاتجاهات تسلط الضوء على تعزيز قدرات الأردن التصديرية وتزايد تنافسيته في السوق الأمريكية.
ومن ناحية الواردات، شهدت مشتريات الأردن من الولايات المتحدة انخفاضًا طفيفًا, بلغت قيمة الواردات خلال نفس الفترة حوالي 830 مليون دينار، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0, 2بالمئة عن الرقم المسجل في العام السابق والبالغ 832 مليون دينار, قد يشير هذا الانخفاض البسيط إلى تحول في عادات الشراء أو استراتيجيات التوريد في الأردن، مما يستدعي مزيدًا من الدراسة, وبشكل عام، زادت تبادلات التجارة بين الأردن والولايات المتحدة لتصل إلى 2, 334 مليار دينار، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن 2, 157 مليار دينار المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي, تؤكد هذه الزيادة في النشاط التجاري على الدور الحيوي للسوق الأمريكية في صادرات الأردن وتلمح إلى إمكانية تعاون اقتصادي أعمق.
كما تظهر البيانات الإحصائية أن الصادرات إلى الولايات المتحدة تشكل 26, 6بالمئة من إجمالي قيمة صادرات الأردن، مما يبرز أهمية هذه السوق للاقتصاد الأردني، خصوصًا في القطاعات التي يتمتع فيها البلد بقوة, وتتسم صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة بالتنوع، حيث تشمل بشكل بارز عناصر مثل الملابس والإكسسوارات، والمجوهرات، والأسمدة، والمنتجات الصيدلانية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات, كما تُبرز قطاعات الطعام، جنبًا إلى جنب مع المنتجات الحيوانية الحية والسلع الهندسية، تنوع عروض الأردن التصديرية، مما يظهر قدراته الصناعية.
في حين من ناحية أخرى، تتكون واردات الأردن من الولايات المتحدة من مجموعة من السلع الأساسية، بما في ذلك المنتجات المعدنية، ومعدات النقل، والآلات، والأجهزة الكهربائية, تشمل العناصر الأخرى المستوردة الحبوب، والمنتجات الكيميائية، والأجهزة الطبية، ومنتجات صناعة الطعام، ولب الخشب، والمنتجات الحيوانية، والأثاث، والمواد الحديدية، والملابس المستعملة، بالإضافة إلى الزيوت والدهون النباتية, يبرز هذا النطاق المتنوع من الواردات الطبيعة المترابطة للاقتصادات بين البلدين والطيف الواسع من السلع المتبادلة.
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