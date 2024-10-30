ورشة عمل إعلامية حول الحملة الوطنية للتطعيمات

أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا ورشة عمل تثقيفية للإعلاميين حول دور الإعلام والمثقف الصحي في الحملات الوطنية للتطعيمات.

بمشاركة نخبة من الإعلاميين من مختلف التخصصات الإعلامية من مدونين على مواقع التواصل الإجتماعي وصحفيين ومدراء مكاتب الإعلام في بعض البلديات و مذيعي ومقدمي برامج إذاعية في القنوات المحلية والدولية .

حيث قام على التدريب الذي استمر لمدة يومين خبراء وفنين من إدارة التطعيمات ومكتب الإعلام والتثقيف الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تم خلاله استعراض الوضع المحلي والإقليمي لمرض الحصبة ومرض شلل الأطفال مرفقا بعروض رقمية ومؤشرات وبائية مهمة على الصعيد الوطني .

كما أوضح القائمون على ورشة العمل أهمية الحملات الوطنية للتطعيمات للرفع من مستوى المناعة المجتمعية لجميع الأطفال والمجتمع بشكل عام . وأكدوا على الدور الهام جدا والمساند للإعلاميين في التصدي للشائعات والاخبار الزائفة ، والرجوع للمصادر والجهات الصحية المسؤولة في البلاد للتأكد من سلامة وصحة الأخبار.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات ضد امراض شلل الاطفال والحصبة والحصبة الألمانية التي ستنطلق يوم 09 نوفمبر 2024 بالمراكز الصحية في كل مدن ومناطق البلاد.

توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.