ورشة عمل إعلامية حول الحملة الوطنية للتطعيمات

(MENAFN
- APO Group)
أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا ورشة عمل تثقيفية للإعلاميين حول دور الإعلام والمثقف الصحي في الحملات الوطنية للتطعيمات.
بمشاركة نخبة من الإعلاميين من مختلف التخصصات الإعلامية من مدونين على مواقع التواصل الإجتماعي وصحفيين ومدراء مكاتب الإعلام في بعض البلديات و مذيعي ومقدمي برامج إذاعية في القنوات المحلية والدولية .
حيث قام على التدريب الذي استمر لمدة يومين خبراء وفنين من إدارة التطعيمات ومكتب الإعلام والتثقيف الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تم خلاله استعراض الوضع المحلي والإقليمي لمرض الحصبة ومرض شلل الأطفال مرفقا بعروض رقمية ومؤشرات وبائية مهمة على الصعيد الوطني .
كما أوضح القائمون على ورشة العمل أهمية الحملات الوطنية للتطعيمات للرفع من مستوى المناعة المجتمعية لجميع الأطفال والمجتمع بشكل عام . وأكدوا على الدور الهام جدا والمساند للإعلاميين في التصدي للشائعات والاخبار الزائفة ، والرجوع للمصادر والجهات الصحية المسؤولة في البلاد للتأكد من سلامة وصحة الأخبار.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات ضد امراض شلل الاطفال والحصبة والحصبة الألمانية التي ستنطلق يوم 09 نوفمبر 2024 بالمراكز الصحية في كل مدن ومناطق البلاد.
توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.
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