ماسك: يمكن أن يشهد العالم أكثر من 10 مليارات روبوت بهيئة بشرية بحلول 2040

(MENAFN
) في المؤتمر الثامن لمبادرة الاستثمار المستقبلي (FII) الذي انطلق اليوم، الثلاثاء، في الرياض، عرض الملياردير إيلون ماسك رؤيته الجريئة لمستقبل الروبوتات. وتوقع ماسك أنه بحلول عام 2040، قد يشهد العالم وجود ما لا يقل عن 10 مليارات روبوت بتصميم يشبه الإنسان، مما سيحدث ثورة في مختلف الصناعات والحياة اليومية. وأشار ماسك إلى أن هذه الروبوتات المتقدمة يمكن أن تكون بأسعار تتراوح بين 20,000 و25,000 دولار، مما يجعلها في متناول شريحة واسعة حول العالم، بما يمكّن العديد من امتلاك روبوتات بشرية للاستخدامات اليومية أو للمهام المتخصصة.
في حديث منفصل، شارك ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، رؤيته حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، مركزًا على تطوير الذكاء الفائق. وتحدث سون بثقة عن اعتقاده بأن الذكاء الفائق ليس مجرد مفهوم، بل هو واقع قريب. وأوضح أن تحقيق هذا الاختراق يتطلب استثمارات ضخمة قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، حيث أشار إلى أن هذا المستوى من التمويل ضروري لدفع الابتكار والبنية التحتية اللازمة لتحويل الذكاء الفائق من مفهوم إلى حقيقة.
وتعمّق سون في تمييز الذكاء الفائق، موضحًا أن مستوى هذا الذكاء سيتجاوز القدرات الإدراكية البشرية بشكل هائل. وتوقع أن الذكاء الفائق يمكن أن يعمل بمستوى يزيد بمقدار 10,000 مرة عن ذكاء الدماغ البشري، مما يفتح آفاقًا جديدة من الإمكانات والتحديات. وأشار إلى أن قدرات هذا الذكاء ستعيد تعريف ما يمكن أن تحققه الآلات، وستنتج تكنولوجيا تفوق بكثير قدرة البشر على معالجة المعلومات وحل المشكلات المعقدة وتحليل البيانات.
بينما يتوقع ماسك مستقبلًا يتسم بتبني الروبوتات البشرية على نطاق واسع، يشير سون إلى تحول أعمق تقوده قدرات الذكاء الفائق. وقد توقّع سون أن يتحقق هذا المستوى من الذكاء بحلول عام 2035، لكنه أضاف أن تحقيق هذا الإنجاز سيتطلب موارد مالية ضخمة مع دراسة دقيقة لتأثيراته المحتملة. وأظهرت تعليقاتهما معًا الإمكانات التحويلية للتطورات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مما يشير إلى عالم ستعيد التكنولوجيا تشكيله بشكل غير مسبوق.
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