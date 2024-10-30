برنامج في وايل كورنيل للطب – قطر خاص بأعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية

(MENAFN
- Weill Cornell Medicine - Qatar) الدوحة – 29 أكتوبر 2024: عقدت وايل كورنيل للطب - قطر على مدار ثلاثة أيام برنامجاً لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس تناول أصول التقييم في تعليم الطب القائم على الكفاءة. وقد أثمر البرنامج الذي أعدّه قسم التعليم الطبي المستمر عن تعميق فهم المشاركين لدور التقييم والتعقيبات في برامج تعليم الطب، ويقوم ما سبق على إظهار الكفاءة وإتقان مهارات ومعارف محدّدة.
وقد ناقش المشاركون مضامين تعليم الطب القائم على الكفاءة كنظام تعليم من حيث تأثير ذلك في الطلاب والمحاضرين على حدّ سواء، وتعلّموا كيفية الاستعانة بالأدوات المتقدمة من أجل تقييم فعّال وتعقيبات فعّالة، واستكشفوا الإستراتيجيات الرئيسة لتحديد المتعلّمين المتعثّرين وتقويم حالاتهم. وبإشراف القائمين على البرنامج، تعلّم المشاركون أيضاً تطبيق التقنيات والآليات الكفيلة بتحسين مهارات الملاحظة المباشرة لديهم.
وشارك في البرنامج متحدّثون وميسّرون من وايل كورنيل للطب - قطر هُم: السيدة ديمة الشيخلي مديرة إدارية للتعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر والمحاضِرة في تعليم الطب، والدكتورة أمل خضر الأستاذة المشاركة لطب الأطفال، والدكتور أمين ركاب الأستاذ المساعد للطب الإكلينيكي والعميد المساعد للتعلم الإكلينيكي، والدكتورة سمية زاهروفيتش الأستاذة المساعدة للطب، والدكتورة مي محمود الأستاذة المشاركة لتدريس الطب والعميدة المساعدة لشؤون هيئة التدريس.
وأدارت البرنامج السيدة الشيخلي والدكتورة ساندرا موتسيوس مديرة برنامج إقامة الأطباء في طب الباطنة-طب الأطفال والأستاذ المساعد لطب الباطنة في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت بالولايات المتحدة. وصُمّم البرنامج لمديري برامج إقامة الأطباء والزمالة الطبية، وللمديرين المشاركين، وأعضاء هيئة التدريس المسؤولين عن تقييم الأطباء المقيمين والأطباء الملتحقين ببرامج الزمالة.
ويُعدّ التقييم القائم على الكفاءة في صميم برامج التعليم الطبي العالي اليوم، وتمّ تطويره في الولايات المتحدة منذ قرابة عشرين عاماً. ويتعيّن على الأطباء المقيمين تحقيق سلسلة من الإنجازات الفارقة القائمة على النواتج بإظهار أداء رفيع في ست مجالات كفاءات أساسية هي: رعاية المريض، المعرفة الطبية، المهنية، مهارات التعامل مع الآخرين والاتصال، التعليم القائم على الممارسة والتطور، والممارسة القائمة على النظم. وبذلك يتعيّن على أعضاء هيئة تدريس العلوم الطبية إظهار المهارات الجوهرية المتمثلة في القدرة على التقييم السليم لتحقيق هذه الكفاءات، والتي يحدّدها مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي في الولايات المتحدة.
وقالت السيدة الشيخلي: "يُعدّ التقييم مكوناً أساسياً في التعليم الطبي العالي، وقد وفّر البرنامج على مدار ثلاثة أيام قدراً كبيراً من المعرفة العملية والأدوات المفيدة التي يمكن للمشاركين توظيفها في إنجاز مهامّهم وأعمالهم اليومية. ويُعدّ التعليم القائم على النواتج والكفاءة في مجال الرعاية الصحية وسيلة فعّالة للنهوض بسلامة المريض والمحصلة العلاجية، ويُسعدنا جداً أن نكون مركزاً إقليمياً لمجلس اعتماد التعليم الطبي العالي الأميركي الذي يضطلع بدور نشط في تعزيز هذا النهج".
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