اقتصاديون يحذرون: إعادة انتخاب ترامب قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي

(MENAFN
) حذر خبراء اقتصاديون من أن إعادة انتخاب دونالد ترامب
قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، مع احتمالية زيادة الحواجز التجارية وفترات طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وقد أعلن ترامب عن نيته فرض تعريفات جمركية عالية، وخاصة على الواردات الصينية، وقد نفذ تهديدات مماثلة خلال ولايته الأولى. قد تؤدي هذه التدابير إلى تصعيد التوترات التجارية وتترك تأثيرات طويلة الأمد على سلاسل التوريد الدولية.
وفي سياق متصل، حذرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماع صندوق النقد الدولي، من أن تزايد الحواجز التجارية قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 9 بالمئة. تؤكد مخاوف لاغارد على المخاطر التي تفرضها السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي، حيث يمكن أن تحد من الوصول إلى السلع والخدمات بأسعار معقولة وتضعف النمو الاقتصادي بشكل عام.
كما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن خطط الإنفاق المتوقعة لترامب قد تؤدي إلى ارتفاع الدين الوطني الأمريكي، مما قد يساهم في زيادة التضخم. ويمكن أن يجبر التضخم المرتفع البنك المركزي الأمريكي على الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة أو رفعها، مما سيرفع من تكاليف الاقتراض على الصعيد العالمي ويؤثر على أسواق الأسهم، مما قد يخلق تأثيرات متتابعة على الأسواق الناشئة والاقتصادات العالمية.
وأضاف المستثمر جوري نودكر من شركة بولار كابيتال أن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قد يصل إلى 5 بالمئة إذا استمر ترامب في خطط الإنفاق، وهو مستوى من شأنه أن يؤثر بشدة على الأسواق المالية العالمية. يمكن لارتفاع عائد السندات بهذا الشكل أن يقلل من تقييمات الأسهم والأصول المالية الأخرى، حيث قد يلجأ المستثمرون إلى عوائد أكثر أمانًا، مما يدفعهم لنقل رؤوس الأموال من الأسهم إلى السندات الحكومية.
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