4.4 مليون مسافر عبر مطار الشارقة خلال الربع الثالث لعام 2024

(MENAFN
- Saharapr) أعلن مطار الشارقة عن نتائج حركة الطيران والسفر والشحن خلال الربع الثالث من العام 2024 مُسجلاً نموًا متصاعدًا في جميع عملياته التشغيلية، حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر المطار خلال هذه الفترة إلى أكثر من 4 ملايين و392 ألف مسافر وبنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما نجح في تحقيق النمو في حركة الطيران بنسبة بلغت 6.7% خلال الربع الثالث وبإجمالي 27 ألف و758 حركة طيران نفذتها 35 شركة طيران.
كما واصل مطار الشارقة تحقيق نتائج نمو قياسية في عمليات مناولة شحن البضائع بلغت 46,284 طن، وهو ما يشكل نسبة نمو تجاوزت 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبالمثل ارتفعت عمليات الشحن البحري - الجوي بنسبة 7.8% من خلال تنفيذ عمليات شحن بواقع 3 آلاف و236 طن.
تعزيز المركز التنافسي لإمارة الشارقة
وفي هذا الإطار، أكد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إن مطار الشارقة يواصل مساهمته المحورية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة الشارقة ولا
سيما قطاعات السياحة والتجارة والأعمال، من خلال النمو الإيجابي المحرز على صعيد حركة الطيران والسفر وأعمال الشحن، الأمر الذي يرسخ من المركز التنافسي للمطار ويعزز ريادة خدماته المتنوعة، ويدعم رؤيته الواثقة لأن يصبح من أفضل 5 مطارات إقليميًا.
وأشار سعادة علي سالم المدفع إلى أن الأداء التشغيلي المتصاعد لمطار الشارقة يواكب متطلبات النمو الاقتصادي الشامل في إمارة الشارقة، باعتبارها الخيار الأمثل والوجهة المفضلة للسياحة والاستثمار والإقامة والعمل، لافتًا إلى أن المطار يتبنى خطة طموحة للالتزام بنهج التطوير المستمر في خدماته وعملياته وبما يضاهي أفضل المعايير العالمية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المسافرين وشركات الطيران والشحن، ويحقق تجربة سفر آمنة وسلسة عبر خدمات مدعمة بأحدث التقنيات المبتكرة وممارسات الاستدامة البيئية.
مواصلة تنفيذ مشروع التوسعة الجديدة في مطار الشارقة
وتواصل هيئة مطار الشارقة عملياتها وفق الخطط المُجدولة في تنفيذ مشروع التوسعة الجديدة في المطار ورفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 25 مليون مسافر سنويًا بنهاية عام 2027، بالإضافة إلى تطوير مرافق الشحن الجوي لتلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع الحيوي، مما سيعزز من قدرة المطار على استيعاب حجم أكبر من العمليات والشحنات بفعالية وكفاءة أعلى.
تقديم خدمات رائدة تتسم بالراحة والانسيابية
وتسعى هيئة مطار الشارقة الدولي بشكل مستمر لمواصلة النمو في أعداد المسافرين وتعزيز الحركة الجوية، وتقديم خدمات رائدة تتسم بالراحة والانسيابية، بالإضافة إلى توسيع شبكة الوجهات لتمكين مكانة مطار الشارقة على مستوى المنطقة والعالم.
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