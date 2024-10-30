عبداللطيف جميل للسيارات تستعرض أحدث التطورات في مجال التنقل وتحتفي بأبرز إنجازات رياضة المحركات في السعودية

(MENAFN
- Instinctif) جدة، المملكة العربية السعودية - 29 أكتوبر 2024: أعلنت عبداللطيف جميل للسيارات الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في السعودية منذ العام 1955، عن مشاركتها في معرض جدة الدولي للسيارات لعام 2024، المقام في "جدة سوبردوم" خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.
ويُعد المعرض في نسخته الجديدة أحد أهم فعاليات السيارات في المملكة، وهو يجذب اهتمام عشاق السيارات وخبراء الصناعة والموزعين والمصنعين والضيوف من مختلف أنحاء المنطقة، كما يمثل منصة رئيسية لإطلاق أحدث الطرازات والابتكارات في صناعة السيارات.
وتستعد عبداللطيف جميل للسيارات لاستعراض مساهمتها في التميز والابتكار في القطاع من خلال جناح خاص مستوحى من فلسفتها الجديدة تحت شعار "أنا الغد"، والذي يحتفي بطموحات وإنجازات الشباب السعودي من خلال منحهم منبرًا لمشاركة قصصهم والتعبير عن رؤيتهم للمستقبل، إلى جانب ما حققوه كشركاء موثوقين للشركة. وتتبنى هذه المبادرة فلسفة عميقة تتمحور حول اهتمامات السائقين وأحلامهم وطموحاتهم وأسلوب حياتهم وإنجازاتهم، بلغة بصرية وأسلوب تواصل مرتبط بالبيئة والثقافة السعودية، والتفاعل بشكل خاص مع الجيل الجديد.
ستركز منطقة تويوتا ضمن الجناح على مبادرة الاستدامة الخاصة بها ("Beyond Zero") وجهودها نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات. حيث سيحظى الزوار بفرصة استكشاف مجموعة سيارات تويوتا الهايبرد والصديقة للبيئة، والتعرف على نهج الشركة متعدد المسارات لتحقيق الحياد الكربوني، وحلولها المبتكرة لتلبية متطلبات النقل الحالية والمستقبلية. كما سيتم عرض طرازات رئيسية مثل "برادو" الأيقونية و"كامري" الأنيقة، اللتين تجسدان التزام العلامة بالجودة والموثوقية والتكنولوجيا المتقدمة. ولإثراء تجربة الضيوف ستتضمن المنطقة أنشطة تفاعلية للعائلات لتوفير لحظات ممتعة للزوار من جميع الأعمار.
من ناحية أخرى، تبرز منطقة جميل لرياضة المحركات إسهامات الشركة في تطوير مشهد رياضة المحركات في المملكة، حيث ستعرض مقتطفات من بطولة السعودية تويوتا، مع التأكيد على التزام الشركة برعاية وتنمية المواهب المحلية. وسيتم تسليط الضوء أيضًا على إنجازات فريق "جي آر السعودية" واستعراض رحلتهم وإنجازاتهم الأخيرة.
إضافةً إلى ذلك، سيحظى "رالي جميل"، أول رالي ملاحي مخصص للسيدات في المنطقة، باهتمام خاص كونه خطوة رئيسية نحو تمكين المرأة في المجال. ولإضافة طابع فريد على التجربة، ستشمل المنطقة قسمًا مخصصًا للرياضات الإلكترونية مع أجهزة محاكاة للسباقات، مما يتيح للزوار فرصة تفاعلية للاستمتاع بعالم رياضة المحركات. يأتي هذا في إطار جهود جميل لرياضة المحركات لدعم قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، بما في ذلك شراكتها الاستراتيجية الأخيرة مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
إلى ذلك قال منير خوجة، المدير العام التنفيذي للاتصالات التسويقية في عبداللطيف جميل للسيارات: "تعكس مشاركتنا في معرض جدة الدولي للسيارات التزامنا الراسخ بتقديم الأفضل لضيوفنا، وتمكين المجتمعات من خلال المبادرات الرائدة والمبتكرة. ويشكل المعرض منصة مثالية لاستعراض رؤيتنا لمستقبل التنقل، والاحتفاء بالمواهب السعودية في رياضة المحركات، ودعم ازدهار الرياضات الإلكترونية، وتجديد التزامنا بتطوير قطاع السيارات في المملكة. ونسعى من خلال هذه المشاركة إلى تقديم تجربة استثنائية تعبر عن شغفنا بالإبداع والتميز، وتعزز من تطلعاتنا نحو مستقبل مشرق لرياضة المحركات".
من خلال مجموعة من التجارب التفاعلية المميزة، تسعى عبداللطيف جميل للسيارات إلى إلهام ضيوفها لاستكشاف آفاق جديدة في عالم التنقل ورياضة المحركات. وبفضل مبادراتها الرائدة ودعمها المتواصل للمواهب السعودية في هذا المجال، تواصل الشركة وضع معايير جديدة تمهّد لمستقبل حيوي وشامل لقطاع السيارات في المملكة.
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