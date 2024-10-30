جينيتك تستعرض حلولها المتقدمة للأمن المادي في معرض ميليبول قطر 2024

(MENAFN
- Weber Shandwick) الدوحة، قطر، 29 أكتوبر 2024 – أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، عن مشاركتها في النسخة الرابعة عشرة من المعرض والمؤتمر العالمي للأمن الداخلي والسلامة "ميليبول قطر 2024"، والذي ستقوم خلاله باستعراض أحدث إصدار من منصتها الأمنية الموحدة الرائدة، سيكيوريتي سنتر (Security Center)، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من حلول الأمن التي تدعم السحابة.
ويقام هذا الحدث في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث وسيشهد مشاركة شركة جينيتيك في العديد من المناقشات حول كيفية دعم حلول الأمن المتكاملة للنهضة التكنولوجية في قطر. وسيتاح لحضور المعرض التواصل مع خبراء جينيتك والتعرف على كيفية مساهمة حلول الأمن المادي الموحدة في فتح آفاق جديدة للمؤسسات الحكومية والشركات في جميع أنحاء المنطقة.
كما ستشارك جينيتك، التي ستعرض منتجاتها في الجناح C-027، رؤاها حول أحدث التطورات في مجال الأمن السحابي الهجين. ووفقاً لأبرز نتائج تقرير حالة الأمن المادي لعام 2024 الذي استطلع آراء أكثر من 5500 من قادة الأمن المادي من جميع أنحاء العالم، تفضل معظم المؤسسات تبني نهج هجين يجمع بين الحلول المحلية والحلول السحابية. وكشف نحو 60% من المشاركين في استطلاع الرأي الخاص بهذا التقرير، من المستخدمين النهائيين في هذه المنطقة، أن مؤسساتهم ترغب باستراتيجية أمنية تجمع بين الحلول المحلية والحلول السحابية، كما صرح 12% من المشاركين بأن مؤسساتهم تخزن حالياً بيانات المراقبة بالفيديو محلياً وفي السحابة.
جدير بالذكر أنه وبفضل رغبتها المتزايدة في تبني أحدث التقنيات، برزت قطر كمركز عالمي للابتكار، وأصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية فيها، من المدن الذكية التي تستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إلى المبادرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومع ازدهار مسيرة التحضر في البلاد، تبرز حاجة متزايدة إلى حلول أمن مادي متقدمة لحماية الأماكن العامة والبنية التحتية الحيوية.
وفي تعليقه على مشاركة الشركة في معرض ميليبول قطر 2024، قال فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة جينيتك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "نحن متحمسون جداً للمشاركة مجدداً في معرض ميليبول قطر واستعراض حلولنا المتطورة وتقنياتنا الأمنية الموحدة التي تساهم في تحويل المدن إلى مراكز حضرية ذكية ومرنة وجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الذكية. وسيوفر لنا هذا المعرض منصة مثالية لإظهار التزامنا تجاه قطر، والذي ينعكس من خلال زيادة تعاوننا مع العديد من الشركاء المحليين".
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