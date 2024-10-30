مؤتمر أديبك 2024 يعزز التعاون والابتكار والشراكات في قطاع الطاقة

(MENAFN
) مؤتمر
ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024 سيستضيف أكثر من 40 وزيرًا و200 من كبار التنفيذيين وقادة الطاقة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين. يهدف المؤتمر هذا العام إلى تعزيز التعاون والابتكار والشراكات للمساهمة في تحقيق انتقال عادل ومسؤول وواقعي في قطاع الطاقة. ينظمه شركة أدنوك ويقام في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024، تحت شعار "ربط العقول لتحقيق انتقال طاقة واقعي ومنظم".
في الذكرى الأربعين لأديبك، سيركز المؤتمر على التفاعل بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، حيث سيتم استكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد والتي من المتوقع أن تؤثر على مستقبل قطاع الطاقة. من خلال هذا المحور، يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة والاستدامة والتحول داخل الصناعة، مقدمًا رؤى حول قدرة الذكاء الاصطناعي على مواجهة تحديات الطاقة الملحة.
سيبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر الأطراف COP28 والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها. من المتوقع أن تسهم كلمته في تحديد توجهات الحدث، مؤكدًا التزام الإمارات بقيادة الانتقال العالمي للطاقة بأسلوب واقعي وعادل.
بعد كلمة الدكتور الجابر، ستعقد جلسة حوارية وزارية بعنوان "القادة العالميون الجدد وانتقال الطاقة" بمشاركة وزراء الطاقة من الإمارات والهند ومصر. سيتناولون فيها كيف تعيد الاقتصادات الناشئة تشكيل مشهد الطاقة العالمي من خلال زيادة الطلب على الطاقة، وتقدم التكنولوجيا، والالتزام بالمسؤولية البيئية، والنمو الاقتصادي.
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