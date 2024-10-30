استثمار "تسارُع" في شركة "بلاك لين" يدعم توسعها في السوق السعودي

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت شركة "تسارُع لاستثمارات التنقل (تسارُع)"، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عن استثمارها في شركة "بلاك لين". وجاء ذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة (FII8) بالرياض. وسيسهم هذا الاستثمار في تمكين شركة "بلاك لين" من تسريع إنشاء وتوسيع نشاطها في السوق السعودي، مما يمثل فصلاً جديداً في خدمات النقل المستدام في المملكة.
وتأسست شركة بلاك لين عام 2011 في ألمانيا، وقامت بإعادة تعريف خدمات التنقل من خلال ربط المسافرين بشبكة عالمية من السائقين المحترفين. واليوم، تفتخر بلاك لين بفريق متميّز يضم أكثر من 300 موظف في 50 دولة حول العالم وحائز على جوائز مرموقة، مع مراكز تشغيلية في كل من ألمانيا، سنغافورة، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويؤكد استثمار شركة تسارُع في بلاك لين تفاني الطرفين في تعزيز حلول النقل المستدامة، والصديقة للبيئة في جميع أنحاء المملكة. وكجزء من هذه المبادرة، تدعم شركة بلاك لين الأهداف البيئية الشاملة بالمملكة، وذلك من خلال التزامها باستخدام المركبات الكهربائية في أعمالها.
وسيتم إطلاق خدمات شركة بلاك لين في الرياض، وتليها جدة، وتخطط للتوسع في المزيد من المدن. وستقوم بلاك لين بإنشاء أكاديمية لتدريب السائقين في المملكة لضمان جودة خدماتها على مستوى عالمي. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق فرص وظائف جديدة، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وقال مايكل مولر الرئيس التنفيذي لشركة تسارُع في تصريح بهذه المناسبة: "إن الاستثمار في شركة بلاك لين يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في التزامنا بتوفير حلول التنقل المستدامة في المملكة. ونحن في تسارُع نؤمن بالاستثمار في مستقبل التنقل. وإن النهج المبتكر لشركة بلاك لين ينسجم بشكل متناغم مع رؤيتنا الهادفة إلى إيجاد حلول تنقل أكثر استدامةً ووعياً بالبيئة في المملكة. ونحن متحمسون لدعم خطط بلاك لين للتوسع في المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا التعاون في السوق السعودي".
ومن جانبه، قال الدكتور يينز وولتورف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة بلاك لين: "تتيح لنا هذه الشراكة مع شركة تسارُع تقديم خدمات تنقل متميزة مع سائق خاص في المملكة، وتعزيز حلول التنقل مع التركيز على تحقيق الاستدامة والتميّز في الخدمة. ونحن نتطلع إلى المساهمة في دعم النمو والتطور المتنامي للمملكة".
إلى جانب الدعم المالي، لعبت تسارُع دوراً فعّالاً في ربط شركة بلاك لين بأصحاب الأعمال والمختصين المحليين في جميع أنحاء المملكة. وباعتبارها بوابة إلى المملكة تتكامل جهود تسارُع مع النظام البيئي المحلي، وتربط الشركاء مع كيانات أخرى في مختلف القطاعات. وتشارك الشركة حالياً في مناقشات مع شركات محلية و شركات صندوق الاستثمارات العامة، مما يعزز المزيد من فرص التعاون والنمو.
MENAFN30102024004993016550ID1108832747
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.