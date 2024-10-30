جيديا وتي باي يتعاونان في السعودية، مصر، والإمارات بهدف تقديم مجموعة متكاملة من حلول الدفع الرقمية

(MENAFN
- Novellus PR & Comms) دبي، الإمارات العربية المتحدة، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ — مع توقع نمو المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى ١٧.٧% من عام ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠، ومن المتوقع أن تشهد منظومة المدفوعات في المنطقة تطورًا ملحوظًا. أعلنت جيديا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة ومؤخرا مصر، عن شراكة استراتيجية مع تي باي، الموصل الرائد للمدفوعات في المنطقة. معًا، يهدفان إلى إعادة تشكيل مجال المدفوعات الرقمية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من طرق الدفع، بما في ذلك الدفع المباشر عبر خدمة الدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف أو إضافة رسوم الاشتراك لفاتورة الهاتف الشهرية، والدفع عن طريق البطاقات، والمحافظ الإلكترونية، وكلها متاحة عبر منصة واحدة. تهدف هذه الشراكة إلى تحسين تجربة الدفع للتجار والمستهلكين مع تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة.
تمثل هذه الشراكة خطوة رئيسية في رحلة تي باي نحو أن تصبح مُمكنة للمدفوعات المتكاملة، قادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للتجار في السعودية، مصر، والإمارات المتحدة. من خلال هذا التعاون، تكمل تي باي وجيديا نقاط القوة لدى كل منهما، وتقدمان حلاً موحدًا للدفع يبسط المعاملات الرقمية ويوفر مجموعة واسعة من خيارات الدفع داخل منصة واحدة. يعزز هذا النهج من قدرات تي باي في تقديم الخدمات ويوسع الوصول المالي إلى المجتمعات غير المخدومة، مما يقلل الفجوة في الخدمات المالية الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.
من خلال الجمع بين شبكة جيديا المعتمدة وخبرة تي باي، من المتوقع أن تسرّع هذه الشراكة اكتساب التجار وتفتح فرص نمو جديدة في الأسواق الرئيسية. تمكّن هذه الشراكة التجار من الحصول على حلول دفع آمنة ومرنة تلبي تفضيلات العملاء المتغيرة، مما يعزز الشمول المالي بشكل أكبر.
وقال إسلام جابر، نائب الرئيس التجاري في تي باي: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مهمتنا لتقديم مجموعة كاملة من خيارات الدفع للتجار عبر منصة واحدة. من خلال دمج قدراتنا، نقدم حلاً شاملاً يلبي احتياجات الدفع المتنوعة للتجار، مما يعزز قدرتهم على خدمة العملاء بسلاسة."
وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة تي باي، إشييك أومان: "توحيد الجهود مع جيديا يسمح لنا بتعزيز وجودنا الحالي من خلال إضافة طرق دفع جديدة تقدم قيمة أكبر لتجارنا. نحن لا نكتفي بتوسيع عروضنا، بل نقدم حلاً موحدًا ومرنًا للدفع يدفع التحول الرقمي ويوسع الوصول المالي عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.
صرّح متحدث باسم جيديا: "إن دمج خدمة الدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف أو إضافة رسوم الاشتراك لفاتورة الهاتف الشهرية في منصتنا يزيد من إثراء عروضنا، مما يضمن حصول التجار على حلول دفع مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتقديم طرق مدفوعات سلسة، آمنة وشاملة في جميع أنحاء المنطقة.
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