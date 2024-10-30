أبرز خمس نصائح لتعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات الرعاية الصحية

(MENAFN
- H+K Strategies) بقلم فويتشك باجدا، مدير القطاع العام في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى أمازون ويب سيرفيس
نعيش اليوم في عالم يزداد رقمية يوماً بعد يوم. وتواجه مؤسسات الرعاية الصحية تهديدات أمنية سيبرانية أكثر تعقيداً مع مرور الوقت، ويتعين عليها الاعتماد على جمع البيانات الحساسة والحفاظ على خصوصيتها للقيام بمهامها الأساسية بشكل فعال. لذلك يجب أن تحافظ هذه المؤسسات على جعل حماية تلك البيانات أولوية قصوى.
أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة Proofpoint الرائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، ومعهد Ponemon، المنظمة الرائدة في مجال أبحاث أمن تقنية المعلومات، أن 89% من مؤسسات الرعاية الصحية تعرضت لمتوسط 43 هجوم إلكتروني خلال فترة 12 شهر، وهو ما يمثل هجوماً واحداً تقريباً في الأسبوع. وكان السبب الأكثر شيوعاً لهذه الهجمات هو "الإجراءات والاختبارات المتأخرة"، مما أدى إلى نتائج سيئة لدى المرضى بنسبة 57% من مزودي خدمات الرعاية الصحية الذين شملهم الاستطلاع وزيادة المضاعفات الناجمة عن العمليات الطبية لنحو نصف المستجيبين. ولأن حياة المرضى على المحك، تحتاج مؤسسات الرعاية الصحية إلى تضمين تدابير الأمن السيبراني القوية ضمن أنظمتها للمساعدة في التخفيف من حدة هذه التهديدات.
في ما يلي خمس نصائح أساسية من أمازون ويب سيرفيسز لتتبعها مؤسسات الرعاية الصحية من أجل تحسين الأمن السيبراني اليومي:
1. إنشاء سياسة أمنية موثقة للمساعدة في ضمان معرفة جميع الموظفين ببنودها وامتلاكهم لنقطة مرجعية واضحة لأي استفسارات، حيث تعتبر أفضل نقطة بداية للمؤسسات الصحية هي وضع سياسة بسيطة للأمن السيبراني. ويجب أن تحدد هذه السياسة بوضوح توقعات وواجب جميع الموظفين للالتزام بالمعايير الجماعية المطلوبة لتعزيز الأمن السيبراني. ويتعيّن نشر السياسة بوضوح في جميع أنحاء المؤسسة وتسهيل الوصول إليها عبر الأنظمة الداخلية. ولا بدّ أن تتضمن السياسة النصائح الأربع التالية كإجراءات لجميع الموظفين.
2. اشتراط إدخال بيانات تعريف فريدة لجميع عمليات تسجيل الدخول، وهو أمر نعتبره جميعاً أمراً مفروغاً منه في حياتنا الشخصية ولكنه ضروري لإبعاد الجهات السيئة المحتملة، وخاصةً عند التعامل مع البيانات الحساسة أو السرية. ويجب إلزام الموظفين باستخدام بيانات اعتماد فريدة لجميع عمليات تسجيل الدخول المتعلقة بالعمل مع وجود قواعد محددة تساعد في ضمان قوة كلمات المرور، سواء من حيث الطول أو التعقيد. وهذا يعني أن الجهات السيئة لن تتمكن من فتح الأبواب المتعددة في شبكة المؤسسة الصحية عبر اختراق مجموعة واحدة من بيانات التعريف.
3. الحد من أذونات وامتيازات المسؤولين عن نظام وشبكة المؤسسة الصحية: من المهم طبعاً أن يكون لديكم حقوق خاصة بنظام تقنية المعلومات ليتمكن موظفوكم من العمل بشكل فعال. لكن يتعيّن على المؤسسات الصحية أن تتذكر أن منح العديد من الحقوق أو الامتيازات للعديد من الموظفين يزيد من مخاطر الأمن السيبراني. والممارسة الأفضل التي يمكن اتباعها في هذه الحالة هي التأكد من أن جميع الموظفين يتلقون الامتيازات الضرورية فقط بما يخص دورهم الوظيفي. بدايةً، يتعيّن على المؤسسات الصحية تدقيق الامتيازات الحالية وإنشاء نظام لتوثيق أي أذونات جديدة وإجراء مراجعات منتظمة لأذونات الوصول. ويمكن للمؤسسات الصحية استخدام الخدمات السحابية مثل IAM وCognito لإدارة ومراقبة حقوق الوصول بسهولة.
4. احفظوا نسخة احتياطية من أنظمتكم على السحابة: يُعدّ استخدام النسخ الاحتياطي السحابي خطوة أساسية للتأكد من تأمين البيانات في المؤسسة وإمكانية استردادها وسهولة الوصول إليها في حالة قيام الجهات الخبيثة بانتهاك المعلومات المخزنة محلياً. وتوفر النسخ الاحتياطية السحابية مرونة أكبر، بحيث لا يمكن للجهات الخبيثة حذف هذه البيانات بسهولة. وتوفر AWS Backup خدمات النسخ الاحتياطي السحابية الأصلية لمخازن البيانات الرئيسية لدى المؤسسات الصحية، مثل المجلدات وقواعد البيانات وأنظمة الملفات، عبر خدمات أمازون ويب سيرفيسز. ويُعدّ النسخ الاحتياطي السحابي ضرورة حاسمة لجميع المؤسسات الصحية.
5. نشر ثقافة عدم اللوم: تعتبر عملية التأكيد على كل هذه التوصيات ثقافة بحد ذاتها. ويجب أن تكون ثقافة الأمن السيبراني في المؤسسة قائمة على الشمولية والمساحة الآمنة، وتجنب أي لوم للموظفين عندما تسوء الأمور. وأصبحت اختبارات التصيد الاحتيالي وطرق التدريب الأمني الأكثر تقليدية قديمة وغير فعالة وربما تشكل مشكلة لعلاقات الموظفين ومعنوياتهم. ويتعيّن على المؤسسات بدلاً من ذلك، التركيز على تعزيز الوعي وتحسين التدريب السلوكي لتشجيع التغيّرات الإيجابية بين قاعدة موظفيها والمساعدة في تعزيز الأمن السيبراني الجماعي.
لم يَعُد الأمن السيبراني المعزز مجرد أمر "جيد في حال وجوده" بالنسبة للمؤسسات الصحية. وأشارت تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن المستشفيات تنتج ما يقرب من 50 بيتابايت من البيانات سنوياً. وهذه كمية هائلة بشكل لا يصدق من المعلومات التي يجب حمايتها من الهجمات السيبرانية. ووجد تقرير حديث صادر عن وكالة الأمن السيبراني التابعة للاتحاد الأوروبي (ENISA) أن بيانات المرضى، بما فيها السجلات الصحية الإلكترونية، كانت الأصول الأكثر عرضةً للخطر. وكان ما يقرب من نصف جميع الهجمات يهدف إلى سرقة أو تسريب بيانات المؤسسات الصحية.
وتستطيع المؤسسات الصحية أن تساعد في التخفيف من حدة العديد من هذه المخاطر من خلال اتباع المبادئ التوجيهية الخمسة المذكورة أعلاه. وإن وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ، إلى جانب دعم الإدارة القوي للاستثمار في الأمن السيبراني وتعزيز "ثقافة الأمن" الواضحة واعتمادها على نطاق واسع بين الموظفين، من شأنه أن يساعد أي مؤسسة صحية على تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني ضد التهديدات المستقبلية.
قال أورلاندو سكوت كاولي، مدير تطوير تقنيات ومشاريع القطاع العام لدى أمازون ويب سيرفيسز: "إذا كنت تريد حقاً قيادة مسار التغيير، فانظر إلى فريقك الإداري. لا يتعلق الأمن السيبراني بالتقنيات المتطورة فقط، فهو يبدأ من القمة. ويجب أن تمتلك الإدارة ثقافة الأمن السيبراني الواضحة وتعزز نشرها في كافة أنحاء المؤسسة".
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