تصريح سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي – اعتماد ميزانية 2025 - 2027

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أكّد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2025-2027، والتي تُعد الأضخم في تاريخ الإمارة، يعكس الطموحات المستقبلية للإمارة ويؤكد التزام دبي بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق رفاهية المجتمع، بما يعزز من مكانة دبي كأرض للفرص والابتكار. وأشار إلى أنّ الموازنة تثبت مرّة أخرى الأهميّة التي يحظى بها مواطنو الإمارة على سلّم أولويات القيادة الرشيدة، إلى جانب مواصلة التميّز في العمل الحكومي.
وقال: "نحن في دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أتم الاستعداد لدعم تحقيق أهداف هذه الموازنة التاريخية عبر المساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية والتنموية، حيث يساهم قطاع العقارات بشكل فعّال في اقتصاد الإمارة ويعكس جاذبيتها كوجهة رائدة عالمياً. ويأتي هذا الدعم استمراراً لمسيرة التفوق وتماشياً مع خطّة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تجعل من دبي عنواناً للرفاه الحقيقي والتنمية المستدامة لكل فئات المجتمع. ملتزمون بالمضي قدماً في استراتيجياتنا الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالابتكار، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التميز في كافة المجالات، ترسيخاً لرؤية دبي المستقبلية ونهجها التنموي الرائد".
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