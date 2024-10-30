معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2024: فرصة ذهبية لقضاء عطلة نهاية أسبوع مثالية.

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- AMC) دبي، الإمارات العربية المتحدة – يستعد معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2024 للانطلاق في مرسي خور دبي من 1 إلى 3 نوفمبر، وذلك لتقديم تشكيلة واسعة من القوارب واليخوت للمهتمين بمجال الإبحار سواء خبراء أو مبتدئين بعروض وصفقات استثنائية، لتلبية جميع التطلعات من مختلف الخبرات والميزانيات.
لا يقتصر المعرض على تقديم تشكيلة واسعة من أرقى القوارب واليخوت فقط، بل يوفر أيضاً تجربة عائلية فريدة من نوعها. حيث يستضيف المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، مما يجعله وجهة مثالية لقضاء يوم ممتع مع العائلة والأصدقاء. وتبدأ فعاليات المعرض يوم الجمعة من الساعة 3:00 عصراً حتى الساعة 9:00 مساءً، ويستمر يومي السبت والأحد من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 9:00 مساءً. ويمكن للزوار الاستمتاع بجميع فعاليات المعرض مجاناً عبر التسجيل في تطبيق فيّا.
نظرة عامة على أبرز العارضين:
فن ماستر وغرانديزا بوتس: يستعدان لعرض قاربي Finnmaster T9 وGrandezza 37. ويمثل العرض الأول لـ Grandezza 37 انطلاقة قوية للعلامة التجارية في المنطقة، حيث يتميز القارب بتصميمه العصري وأدائه الاستثنائي.
يختس 1 – Yachts 1: ستقدم مجموعة متنوعة من القوارب واليخوت الفاخرة، بما في ذلك Princess Yachts وقوارب Cranchi. وتتميز هذه القوارب بتصميمها الأنيق وجودة صناعتها العالية، مما يوفر تجربة بحرية فاخرة ومريحة.
صن سيكر الخليج: تقدم صن سيكر الخليج قارب Sunseeker Predator 57، وهو يخت رياضي عالي الأداء يتميز بتصميمه الأنيق وقوته. يعد هذا القارب الخيار الأمثل لمحبي الإثارة والسرعة.
بوش آند نوبل: تعرض بوش آند نوبل مجموعة متنوعة من القوارب التي تعكس التزامها بالجودة والابتكار. ستقدم الشركة مجموعة واسعة من الخيارات لتلبية احتياجات مختلف العملاء.
اس اف يختس – SF Yachts: سوف تستعرض Monte Carlo 60، وهو يخت أنيق يتميز بتصميمه الفريد وأداءه المتميز.
آرتي دي ماري: سيشهد المعرض تألق أسطول Arte Di Mare، والذي يضم كلاً من يختي Ferretti 670 وPershing 5x، ليقدما تجربة بحرية فاخرة لا تُنسى.
ماكسويل يختس: ستكشف عن يخت Baia 100ft، تحفة هندسية بحرية قادرة على تحقيق سرعات خيالية تصل إلى 42-49 عقدة بحرية.
عروض القوارب واليخوت الأصغر حجمًا:
يوفر معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2024 مجموعة متنوعة من القوارب الأصغر حجمًا، التي لا تتجاوز 27 قدمًا، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من عشاق الأنشطة البحرية. حيث يتيح هذا القسم للزوار فرصة استكشاف سفن مصممة خصيصًا لتجارب بحرية متعددة، بدءًا من رحلات الاستجمام والهدوء وصولًا إلى المغامرات المليئة بالإثارة.
يوم مثالي لك ولعائلتك!
ويُعد المعرض وجهة مثالية للعائلات، حيث يجمع بين متعة استكشاف عالم اليخوت وفرصة قضاء يوم ممتع في أجواء مثالية. فيمكن للجميع الاستمتاع بهذه التجربة الفريدة، حيث يقدم المعرض مجموعة متنوعة من القوارب المستعملة بأسعار تنافسية.
تأتي فعاليات هذه النسخة من معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة بشراكة مع شركة وصل العقارية إحدى أكبر شركات إدارة وتطوير العقارات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى تطبيق فييا – Viya الترفيهي والمعروف بتقديميه التجارب المميزة والمكافآت والعروض الحصرية.
علاوة على ذلك، أعلن المعرض عن انضمام كلاً من "ياتكو" و"ياخت فايندز" و"لاكس جلف"، كشركاء للعلاقات الإعلامية في هذه النسخة، مما يضمن انتشار المعرض على نطاق أوسع والوصول إلى جمهور أكثر من عشاق عالم اليخوت والتجارب البحرية.
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