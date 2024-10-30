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مناطق تشهد تساقطاً للأمطار والأمن يحذر -أسماء

10/30/2024 5:22:47 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
بدأت مناطق شمال عمان (الجبيهة، والمناطق الشرقية (الصفاوي) والطريق الصحراوي (الزميلة وزيزيا ومنطقة سواقة) ، تساقطا مطريا الأربعاء.

ودعت مديرية الامن العام ، السائقين الى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرق التي تشهد هطولا للامطار.

وتتأثر المملكة اليوم، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل بإذن الله زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة يحتمل ان تكون لفترة قصيرة غزيرة احياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.

كما يحتمل ان تشهد المناطق الوسطى الشرقية زخات من المطر لفترة قصيرة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وخصوصا في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر احتمال تشكل السيول اثناء النهار في مناطق شرق وجنوب شرق المملكة.

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