مناطق تشهد تساقطاً للأمطار والأمن يحذر -أسماء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
بدأت مناطق شمال عمان (الجبيهة، والمناطق الشرقية (الصفاوي) والطريق الصحراوي (الزميلة وزيزيا ومنطقة سواقة) ، تساقطا مطريا الأربعاء.
ودعت مديرية الامن العام ، السائقين الى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرق التي تشهد هطولا للامطار.
وتتأثر المملكة اليوم، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل بإذن الله زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة يحتمل ان تكون لفترة قصيرة غزيرة احياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.
كما يحتمل ان تشهد المناطق الوسطى الشرقية زخات من المطر لفترة قصيرة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وخصوصا في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر احتمال تشكل السيول اثناء النهار في مناطق شرق وجنوب شرق المملكة.
MENAFN30102024000151011027ID1108832696
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.