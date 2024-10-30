سلطة وادي الأردن تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت سلطة وادي الأردن عن حالة الطوارئ المتوسطة، بسبب التوقعات بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي تتضمن هطول الأمطار، وتشكّل السيول في مجاري الأودية، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.

وأوضحت السلطة أنها اتخذت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة، حيث فعّلت غرف الطوارئ ورفعت جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار، ومديرية التحكم، وجميع المديريات التابعة لها، إضافة إلى مواقع السدود في المملكة، وذلك ضمن خطة الطوارئ.

ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي إلى اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية، والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

وأكدت سلطة وادي الأردن أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة بالأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتلبية احتياجات المواطنين بأقصى درجات الاستجابة والتعامل مع تطورات الحالة الجوية.

كما دعت المواطنين للاتصال بإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى على الرقم 0780469438، وإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية على الرقم 0781110578، في حالات الطوارئ.