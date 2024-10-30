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رأي طبي: تجنب هذه الأطعمة لتتفادى 60% من الأمراض

10/30/2024 5:13:59 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حث أحد الأطباء على التوقف عن تناول مجموعة معينة من الأغذية إذا كنت تريد تقليل خطر الإصابة بـ "60% من الأمراض".

والأطعمة المقصودة هي الأطعمة المعالجة بشدة، والدكتور كريس فان تولكين متخصص في علم الفيروسات الجزيئي ومؤلف كتاب "ناس فائقو المعالجة" Ultra-Processed People وهو أحد الذين يحرصون على تسليط الضوء على مخاطر الإفراط في الاعتماد على الأطعمة الجاهزة.

وتشمل أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة: الحلويات، والكعك، ورقائق البطاطس، والأطعمة السريعة كالبرغر والسجق والبيتزا، والمشروبات السكرية.

أنواع الأطعمة

والفرق بين أنواع الأطعمة الموجودة في السوق بحسب فان تولكين أن الأطعمة الجاهزة غنية بالدهون والسكريات، بينما الأطعمة غير المعالجة تعني الأطعمة "الكاملة"، مثل الفواكه والخضراوات الطازجة.

وفي بودكاست على موقع "لاد"، أشار فان تولكين إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص يحصلون على 80% من السعرات الحرارية من الأطعمة المعالجة للغاية، مضيفاً أنه عانى من آثار جانبية سلبية مثل زيادة الوزن، وتغير في استجابته الهرمونية بالإضافة إلى سلوك الدماغ ونظام المكافأة.

وزعم الدكتور فان تولكين أن خطر إصابتنا بنحو 60% من الأمراض المرتبطة بالأشعة فوق البنفسجية، والتي تشمل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى بعض أنواع السرطان، يمكن أن ينخفض ​​عن طريق إزالة هذه الأطعمة من نظامنا الغذائي.

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