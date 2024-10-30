مستعمرون يقتحمون مقام يوسف شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، الليلة الماضية، مقام يوسف شرق مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المقام، بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت في المنطقة.
واضافت المصادر أن الاحتلال نشر قواته في عدة مناطق في نابلس لتأمين اقتحام المستعمرين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، دون التبليغ عن وقوع إصابات او حالات اعتقال.
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