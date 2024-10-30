مستعمرون يقتحمون مقام يوسف شرق نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، الليلة الماضية، مقام يوسف شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المقام، بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت في المنطقة.

واضافت المصادر أن الاحتلال نشر قواته في عدة مناطق في نابلس لتأمين اقتحام المستعمرين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، دون التبليغ عن وقوع إصابات او حالات اعتقال.