لوموند: حظر إسرائيل للأونروا يُضيف العار إلى الفضيحة.. محاولة لمحو مصير اللاجئين الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News ) باريس / PNN -تحت عنوان“هجوم إسرائيلي غير لائق على الأمم المتحدة”، قالت صحيفة“لوموند” الفرنسية، في افتتاحية عددها الورقي لهذا الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية، وفي إطار بحثها عن الجناة لإخفاء الأخطاء الفادحة التي أدّت إليها سياستها، ظلّت تهاجم، منذ أشهر، الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأونروا، المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أضاف النواب الإسرائيليون أصواتهم بكثافة إلى مشروع الهدم هذا، من خلال حظر أنشطة هذه الوكالة الأممية في إسرائيل خلال تسعين يومًا.

قدَّرت مراجعةُ كاترين كولونا أن الانحرافات الفردية لا يمكن أن تجلب معها وكالة تظل“لا يمكن الاستغناء عنها، ولا غنى عنها”

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن تصويت الكنيست يضيف العار إلى الفضيحة، في الوقت الذي تقف فيه غزة على حافة الانهيار الإنساني، وأن الاحتجاج الدولي الذي أثاره هذا التصويت يشهد على ذلك. ومع ذلك، فإنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل بانتهاك جسيم للقانون الإنساني.

وتابعت“لوموند” القول إنه من المؤكد أن رصيد الأونروا تأثّرَ بشدّة بمشاركة نحو عشرة من موظفيها، الذين يقدّر عددهم بالآلاف، في مجازر المدنيين الإسرائيليين التي ارتكبتها“حماس”، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وقد دَحَض التدقيقُ الدولي الذي أجرته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، الاتهامات الإسرائيلية بحدوث تسلل واسع النطاق، لم يتم إثباته حتى الآن، إلى الوكالة من قبل حركة“حماس”.

وقدرت هذه المراجعة من قبل كاترين كولونا أن الانحرافات الفردية لا يمكن أن تجلب معها وكالة تظل“لا يمكن الاستغناء عنها، ولا غنى عنها”.

واعتُبر هذا العمل قويًا بما فيه الكفاية بالنسبة للمانحين الرئيسيين، بما في ذلك أولئك المقربون تقليديًا من إسرائيل، مثل ألمانيا، لمواصلة منحها الوسائل اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مثل هذه الظروف المأساوية، تُشير“لوموند”.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن الهجوم الإسرائيلي المكثف على الأونروا محاولةٌ منها لمحو إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الصراع قديمًا: مصير اللاجئين الفلسطينيين، الذي سيضاف إلى الأراضي التي احتلتها بالقوة عام 1967، بما في ذلك الجزء الشرقي من مدينة القدس.

وتابعت“لوموند” القول إن الهجوم على الأمم المتحدة، للأسف، لا يقتصر على وكالة الأونروا. فقد تم إعلان أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، شخصًا غير مرغوب فيه، بعد تصريح لا يتوافق مع البيان الذي كانت الحكومة الإسرائيلية تريد إملاءه عليه.

في شمال غزة، أصبحت حياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين معلقة مرة أخرى بخيط رفيع، وسط لامبالاة واسعة النطاق

وفي جنوب لبنان، تزايدت، في الأسابيع الأخيرة، محاولات الترهيب ضد جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الذين تطالب إسرائيل برحيلهم.

وبالتالي، تقول الصحيفة الفرنسية، فإن تسليم الأمم المتحدة للانتقام المحلي لن يؤدي، مع ذلك، إلى إخراج الدولة العبرية من مأزق إستراتيجيتها المتمثلة في الأعمال الانتقامية الضخمة في شريط ضيق من الأرض يتعرّض لمجزرة. ويتجلى ذلك في العمليات العسكرية الجديدة التي تُنفَّذ في شمال غزة، حيث أصبحت حياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين معلقة مرة أخرى بخيط رفيع، وسط لامبالاة واسعة النطاق.

واعتبرت“لوموند” أن عجز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تصوّر أدنى عودة دائمة للهدوء في غزة، وهو ما من شأنه أن يسمح بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين هناك، لن يؤدي إلا إلى إدامة الحرب وأهوالها.