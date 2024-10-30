حرب غزة في يومها 390...عشرات الشهداء والجرحى وعدوان وحشي على شمال القطاع

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 390 من الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

في تصعيد خطير، شهد قطاع غزة غارات مكثفة تركزت على شمال القطاع، حيث استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، جراء سلسلة هجمات شنتها طائرات الاحتلال. وتشير التقارير إلى أن 41 شهيدًا و113 إصابة وصلت إلى المشافي خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى مجزرة مأساوية في بيت أبو نصر، حيث ارتقى فيها 93 مواطنًا بين شهيد ومفقود.

يتواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي وحرب الإبادة على محافظة شمال قطاع غزة، لليوم السادس والعشرين على التوالي، مع قصف ميداني وإعدام للمدنيين، ونسف للمنازل وتدمير للخدمات الأساسية. يعاني سكان بلدة جباليا ومخيمها وبيت لاهيا من ظروف إنسانية كارثية، حيث فقدوا إمكانية الحصول على الغذاء والماء والدواء، مما أسفر عن استشهاد نحو 1000 مواطن ومئات الجرحى.

ويسعى الاحتلال

لإفراغ محافظة الشمال من سكانها الذين رفضوا الاستجابة لإنذارات الإخلاء، إذ يتم قصف الأحياء السكنية بشكل عنيف وتدمير المنظومات الصحية والإغاثية. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف الوضع بأنه لا يُطاق، وحذر من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تجعلان ظروف الحياة غير محتملة للسكان الفلسطينيين.

في الوقت نفسه، قصف الاحتلال مناطق مختلفة، بما في ذلك خان يونس ودير البلح، ما أسفر عن سقوط ضحايا ودمار هائل في المنازل. ويتواصل الضغط على المدنيين في جباليا ومحيطها، حيث حُوصروا بشكل كامل، مما يجعل الحصول على المساعدات الإنسانية أمرًا شبه مستحيل.

تستمر الدعوات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف هذه الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات الضرورية لإنقاذ الأرواح.