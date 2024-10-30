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إصدار أكثر من 450 ألف بطاقة شخصية العام الماضي

10/30/2024 5:11:41 AM
(MENAFN- Amman Net) أصدرت دائرة الأحوال المدنية والجوازات 450972 بطاقة شخصية خلال العام الماضي من جميع مكاتب الأحوال المنتشرة في جميع محافظات المملكة.
ووفقا للتقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي، أصدرت دائرة الأحوال 1036666 شهادة بكافة أنواعها.
وفيما يتعلق بدفاتر العائلة، أصدرت الدائرة نحو 187925 دفتر عائلة صادرة، و46693 أسرة جديدة.
وفيما يتعلق بالواقعات الحيوية، أصدرت دائرة الأحوال 189887 واقعة ولادة مسجلة، و31374 واقعة وفاة مسجلة، و65366 واقعة زواج مسجلة، و22197 واقعة طلاق مسجلة.
وأصدرت 91764 تظهير، و10980 تغير مكان الإقامة، و14745 عنوانا مصرحا به.
وفيما يتعلق بمعاملات الجنسية، أنجزت الأحوال المدنية العام الماضي نحو 4722 معاملة تجنيس، و481 تجنسا، 201 معاملة تخلي عن جنسية، و85 استعادة جنسية، و5515 معاملة تجنيس واردة عن طريق نظام الوزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، سجلت الأحوال المدنية 164690 حسابا إلكترونيا، و27581 خدمة إلكترونية مقدمة خارج الأردن، و26250 خدمة إلكترونية مقدمة داخل الأردن.

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