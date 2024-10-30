إصدار أكثر من 450 ألف بطاقة شخصية العام الماضي

(MENAFN
- Amman Net) أصدرت دائرة الأحوال المدنية والجوازات 450972 بطاقة شخصية خلال العام الماضي من جميع مكاتب الأحوال المنتشرة في جميع محافظات المملكة.
ووفقا للتقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي، أصدرت دائرة الأحوال 1036666 شهادة بكافة أنواعها.
وفيما يتعلق بدفاتر العائلة، أصدرت الدائرة نحو 187925 دفتر عائلة صادرة، و46693 أسرة جديدة.
وفيما يتعلق بالواقعات الحيوية، أصدرت دائرة الأحوال 189887 واقعة ولادة مسجلة، و31374 واقعة وفاة مسجلة، و65366 واقعة زواج مسجلة، و22197 واقعة طلاق مسجلة.
وأصدرت 91764 تظهير، و10980 تغير مكان الإقامة، و14745 عنوانا مصرحا به.
وفيما يتعلق بمعاملات الجنسية، أنجزت الأحوال المدنية العام الماضي نحو 4722 معاملة تجنيس، و481 تجنسا، 201 معاملة تخلي عن جنسية، و85 استعادة جنسية، و5515 معاملة تجنيس واردة عن طريق نظام الوزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، سجلت الأحوال المدنية 164690 حسابا إلكترونيا، و27581 خدمة إلكترونية مقدمة خارج الأردن، و26250 خدمة إلكترونية مقدمة داخل الأردن.
MENAFN30102024000209011053ID1108832598
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.