3 شهداء جراء غارات عنيفة يشنها الطيران الحربي الإسرائيلي على جنوب لبنان

(MENAFN
- Amman Net) استشهد 3 أشخاص في بلدة الزرارية، صباح اليوم الأربعاء، جراء غارات عنيفة يشنها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة بلدات لبنانية جنوبية، فيما يجري العمل على نقل
الجرحى إلى المستشفيات.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارات تستهدف بلدات الخيام، انصار، الدوير، يارين، طيرحرفا، مجدل زون،اطراف القطراني في جزين،منطقة برغز في حاصبيا، مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، منطقة البياضة في صور، كما يسجل قصف
مدفعي على بلدات الضهيرة والجبين ويارين.
وأضاف المصدر"استأنفت القوات الإسرائيلية محاولات التوغل في مدينة الخيام من الجهتين الشرقية والجنوبية، حيث تدور اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبقذائف المدفعية ورمايات من دبابات الميركافا عند الأطراف الجنوبية للمدينة، واشتباكات أخرى من الجهة الشرقية.
MENAFN30102024000209011053ID1108832597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.