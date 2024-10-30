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3 شهداء جراء غارات عنيفة يشنها الطيران الحربي الإسرائيلي على جنوب لبنان

10/30/2024 5:11:40 AM
(MENAFN- Amman Net) استشهد 3 أشخاص في بلدة الزرارية، صباح اليوم الأربعاء، جراء غارات عنيفة يشنها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة بلدات لبنانية جنوبية، فيما يجري العمل على نقل الجرحى إلى المستشفيات.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارات تستهدف بلدات الخيام، انصار، الدوير، يارين، طيرحرفا، مجدل زون،اطراف القطراني في جزين،منطقة برغز في حاصبيا، مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، منطقة البياضة في صور، كما يسجل قصف مدفعي على بلدات الضهيرة والجبين ويارين.
وأضاف المصدر"استأنفت القوات الإسرائيلية محاولات التوغل في مدينة الخيام من الجهتين الشرقية والجنوبية، حيث تدور اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبقذائف المدفعية ورمايات من دبابات الميركافا عند الأطراف الجنوبية للمدينة، واشتباكات أخرى من الجهة الشرقية.

MENAFN30102024000209011053ID1108832597

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