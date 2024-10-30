أسعار النفط ترتفع مدعومة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام والبنزين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.



ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا لتصل إلى 71.33 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتًا لتصل إلى 67.43 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت 573 ألف برميل الأسبوع الماضي.



وانخفضت مخزونات البنزين 282 ألف برميل، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.46 مليون برميل.