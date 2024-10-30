أسعار النفط ترتفع مدعومة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام والبنزين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا لتصل إلى 71.33 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتًا لتصل إلى 67.43 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت 573 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وانخفضت مخزونات البنزين 282 ألف برميل، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.46 مليون برميل.
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