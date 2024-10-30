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اجتماع لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع الخدمات الاستشارية

10/30/2024 4:32:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اطلعت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي على مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع الخدمات الاستشارية الأردني، والتي بدأ العمل على إعدادها العام الماضي، خلال اجتماع تم عقده في الوزارة مع نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي وممثلين عن قطاع الخدمات الاستشارية في الأردن.
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الملخص التنفيذي للخطة الاستراتيجية لقطاع الخدمات الاستشارية الأردني للأعوام 2024 – 2026 والمنوي إطلاقها قبل نهاية العام الحالي.


واشتملت الخطة على عدة محاور من شأنها تنظيم القطاع وفق أسس ومعايير دولية، ورفع تنافسيته محلياً ودوليا وزيادة القدرة التصديرية للخدمات الاستشارية الأردنية.

كما تم على هامش الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الخدمات الاستشارية الأردني وكيفية التغلب عليها، ومناقشة تعظيم فرص الاستفادة من الدعم المقدم للقطاع.


وقالت الزعبي بأن 30 منشأة استشارية استفادت من الدعم المالي والفني المقدّم ضمن المرحلة الأولى من برنامج تنشيط الصادرات في قطاع الخدمات الاستشارية "استشارة"، والذي تنفذه الوزارة على 3 مراحل كأحد أهم المشاريع المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للتصدير والمنبثقة عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025.


وأكدت الزعبي على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص فيما يحقق المصلحة العامة واهداف رؤية التحديث الاقتصادي.


وأبدت جاهزية واستعداد الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين لتقديم كافة سبل الدعم وتبني أية مبادرات من شأنها المضي قدماً في إنجاح المشاريع التي تسعى استراتيجية قطاع الاستشارات لتنفيذها خلال الأعوام القادمة، نظراً للأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية ولمساهمته المباشرة في رفد الاقتصاد الوطني والناتج القومي الإجمالي.

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