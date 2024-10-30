5.628 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والتجارة العربية خلال 8 أشهر

وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، إلى 5.628 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق والمقدرة بـ 5.139 مليار دينار.



وفي التفاصيل، نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة بنسبة 13.2 بالمئة، لتصل إلى 2.297 مليار دينار، مقابل 2.030 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.



في السياق ذاته، ارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة بنسبة 7.1 بالمئة، لتسجل 3.331 مليار دينار، مقارنة مع 3.109 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



ووفقا لهذه البيانات، فقد تصدرت دول منطقة التجارة العربية قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، حيث استحوذت على 40.7 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في نهاية آب الماضي.



وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تراجعا في عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية آب الماضي، وصولا إلى 1.034 مليار دينار، مقابل 1.079 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.



وحقق الميزان التجاري الأردني فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة، وهي عُمان، لبنان، اليمن، ليبيا، قطر، المغرب، الكويت، فلسطين، الجزائر، العراق، البحرين، فيما سجل الميزان التجاري الأردني عجزا مع كل من، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، سوريا، تونس، والسودان.



ووفقا للبيانات الإحصائية، استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية آب الماضي لهذا العام، لتبلغ حوالي 742 مليون دينار، تلتها العراق بارتفاع ملحوظ بقيمة 563 مليون دينار، ثم الإمارات بقيمة 191 مليونا.



في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 1.921 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية قد بلغ في نهاية آب الماضي من هذا العام، حوالي 1.179 مليار دينار.



وتتمثل الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في؛ الأسمدة، والأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقشمة والملابس والدهانات.



وتشتمل مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.



وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.-(بترا)