30 منشأة استشارية استفادت من برنامج تنشيط الصادرات بمرحلته الاولى

قالت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، إن 30 منشأة استشارية استفادت من الدعم المالي والفني المقدّم ضمن المرحلة الأولى من برنامج تنشيط الصادرات في قطاع الخدمات الاستشارية "استشارة".



وتنفذ وزارة الصناعة والتجارة هذا البرنامج على ثلاث مراحل كأحد أهم المشروعات المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للتصدير، المنبثقة عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025.



وأكدت الزعبي خلال اجتماع مع نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي وممثلين عن قطاع الخدمات الاستشارية في الأردن، لمتابعة مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع الخدمات الاستشارية الأردني، التي بدأ إعدادها العام الماضي؛ أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص فيما يحقق المصلحة العامة وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.



وأبدت استعداد الحكومة و جاهزيتها،ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين لتقديم كل سبل الدعم وتبني أية مبادرات من شأنها المضي قدماً في إنجاح المشروعات التي تسعى استراتيجية قطاع الاستشارات لتنفيذها خلال الأعوام المقبلة، نظراً للأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية ولمساهمته المباشرة في رفد الاقتصاد الوطني والناتج القومي الإجمالي.



وناقش المجتمعون الملخص التنفيذي للخطة الاستراتيجية لقطاع الخدمات الاستشارية الأردني للأعوام 2024 – 2026 المنوي إطلاقها قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع، وسبل تعظيم فرص الاستفادة من الدعم.



وشملت الخطة عدة محاور من شأنها تنظيم القطاع وفق أسس ومعايير دولية، ورفع تنافسيته محلياً ودوليا وزيادة القدرة التصديرية للخدمات الاستشارية الأردنية. (بترا)